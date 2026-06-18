Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este jueves 18 de junio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 18 de junio desde Palacio Nacional.

La mandataría podría referirse al nuevo posicionamiento de Donald Trump sobre el poder con que supuestamente operan los cárteles en México, afirmación que hizo desde el G7.

A la par, podría opinar sobre la cantidad de funcionarios que solicitaron licencia para inscribirse en la convocatoria de Morena para competir por la candidatura a una gubernatura.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera este jueves a través de El Financiero.

Gobierno facilita inversiones: ¿cuáles son los escenarios para iniciar operaciones en 30 días?

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presentó un esquema de “autorización inmediata de inversiones” para que ciertos proyectos inicien operaciones en un plazo máximo de 30 días.

Mencionó que las inversiones deberán cumplir con al menos uno de los siguientes criterios para recibir esta autorización:

Ubicarse en un Polo de Bienestar.

Contar con un monto de inversión de al menos 2 mil millones de pesos .

. Desarrollarse en sectores estratégicos, como el energético, químico, textil, de dispositivos médicos, farmacéutico, electrónico y de semiconductores, entre otros.

El objetivo de esta estrategia es facilitar la llegada y consolidación de inversiones en México.

Esta es la nueva forma de tramitar la CURP desde un chat disponible las 24 horas

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, anunció la implementación de un chat disponible las 24 horas del día para realizar trámites comunes, entre ellos la obtención de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Desde el portal oficial del Gobierno de México, los usuarios encontrarán un chat en la parte inferior derecha de la pantalla para solicitar la CURP.

Para obtener el documento, solo es necesario proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento.

En caso de conocer los 18 caracteres de la CURP, también es posible ingresar esta información para generar el documento de forma sencilla.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 17 de junio?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que su gobierno considera sancionar a Manuela Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador, por insultar a Donald Trump en un evento partidista.

Además, la mandataria marcó distancia con Manuela Obrador tras sus expresiones, ya que “es una opinión personal”.

En tanto, Manuel actualmente ocupa un cargo como delegada de los programas para el Bienestar en Chiapas.

A la par, afirmó que impulsará una reforma para restringir el acceso de niños y adolescentes a celulares, derivado de las consecuencias a la salud y desarrollo.

Y volvió a criticar que la CNTE realice movilizaciones al considerar que hay diálogo con los titulares de dependencias que la representan.