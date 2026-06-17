México vs. Corea: Sheinbaum verá el partido en Palacio Nacional y adelanta qué hará el día de su cumpleaños

La presidenta Sheinbaum vio la inauguración del Mundial 2026, así como el primer partido de México vs. Sudáfrica en el Deportivo Los Galeana, junto con Clara Brugada. (Cuartoscuro).

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló dónde verá el partido de la Selección Mexicana contra Corea, que se realizará el jueves 18 de junio.

La mandataria dijo que es probable que vea el partido en Palacio Nacional, en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba.

“Vamos a ver cómo está el trabajo aquí, a lo mejor lo veo aquí mismo, a lo mejor jalo a mi esposo para que lo veamos juntos”, respondió cuando la cuestionaron.

Agregó que el próximo partido de la Selección Mexicana, el miércoles 24 de junio, es su cumpleaños y que entonces ahí sí podrían asistir al juego contra República Checa. “A lo mejor ahí sí vamos”, dijo.

La presidenta Sheinbaum vio la inauguración del Mundial 2026, así como el primer partido de México vs. Sudáfrica en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ante esta situación el expresidente Felipe Calderón recordó y ‘presumió’ que él sí asisitó a la inauguración del Mundial 2010, donde la Selección Mexicana jugó contra Sudáfrica.

Sheinbaum cuestiona marcha de maestros en el estadio CDMX

En su conferencia de prensa, Sheinbaum también cuestionó la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido entre Uzbekistán y Colombia en el Mundial 2026, y aseguró que los grupos que impulsan las acciones más radicales ya no cuentan con la representación mayoritaria del magisterio.

“¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio. ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué?”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina al referirse a la movilización anunciada por la disidencia magisterial en Ciudad de México.

Sheinbaum sostuvo que su Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con los docentes y afirmó que los dirigentes de la CNTE tienen interlocución permanente con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Puede haber diálogo, o sea, eso no nunca está negado”, afirmó la gobernante mexicana, quien insistió en que las negociaciones laborales deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas.

“Eso no quiere decir que se cierre la puerta al diálogo”, añadió. Asimismo, acusó una coincidencia entre posiciones extremas de distintos signos políticos.

“La derecha llama a la violencia porque lo vimos aquí. La ultraderecha llama la violencia. Y supuestamente el radicalismo de izquierda también”, sostuvo.

Pese a las diferencias, reiteró su reconocimiento al magisterio nacional y adelantó que buscará consultar directamente a las bases docentes sobre temas pendientes relacionados con el sistema educativo y laboral.

“Las maestras y los maestros de México es de lo mejor que existe en nuestro país. Mi reconocimiento absoluto a las maestras y a los maestros”, expresó.

La movilización de la CNTE ocurre tras 16 días de huelga nacional y en medio de las exigencias del movimiento para reabrir negociaciones sobre demandas laborales y de seguridad social, entre ellas cambios al sistema de pensiones y la revisión de disposiciones heredadas de reformas anteriores.

Con información de EFE.