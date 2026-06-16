Sheinbaum anuncia suspensión de clases por el Mundial 2026: ¿Qué días cierran las escuelas en CDMX y GDL?

La CDMX y Guadalajara no tendrán clases en días de partidos del Mundial 2026.

Además del Home Office por el Mundial 2026, el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la suspensión de clases en la Ciudad de México y Jalisco durante días de partido.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica, dio a conocer el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se llama a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) contribuya para facilitar las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

¿Esto significa que ya termina el ciclo escolar en Jalisco y CDMX? La respuesta es no, y solo se suspenderán las clases por tres días.

¿Qué días no habrá clases por el Mundial 2026?

De acuerdo con el decreto, la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas por el Mundial 2026 aplicará en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Los días en los que no habrá clases son:

CDMX

Miércoles 17 de junio, partido entre Colombia y Uzbekistán: Suspensión de clases en el turno vespertino en escuelas públicas y privadas dependientes de la SEP.

y privadas dependientes de la SEP. Miércoles 24 de junio, partido entre México y Chequia: Suspensión de clases en todos los niveles y en todos los turnos de las escuelas públicas y privadas.

Guadalajara

Jueves 18 de junio, partido México contra Corea del Sur: Suspensión de clases en todos los niveles educativos y todos los turnos.

¿Mega puente en CDMX? Habrá semana ‘corta’ antes de que termine el ciclo escolar

En el caso de la Ciudad de México, la suspensión de clases del miércoles 24 de junio ocurre un par de días antes de la suspensión de clases del viernes 26, fecha en la que hay Consejo Técnico Escolar.

Con ello, la semana tendrá solo tres días de clases, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Luego de esta semana corta, la siguiente habrá entrega de boletas, esto el viernes 3 de julio.

A pesar de que el decreto publicado en el DOF contempla la suspensión de clases y de labores administrativas, los servicios públicos esenciales de salud y seguridad continuarán abiertos, de acuerdo con Luisa María Alcalde.