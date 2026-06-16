Mundial 2026 consolidará el ‘dominio del balón’ en el negocio del streaming en México

El Mundial 2026 podría convertirse en el evento que termine por redefinir el negocio del entretenimiento deportivo en México con plataformas de streaming como ViX, Netflix, Prime Video y HBO Max, que cada vez incrementan más su apuesta por obtener los derechos exclusivos de transmisiones en vivo de peleas de box, lucha libre, las finales de la NBA o la Champions League.

Radamés Camargo y Fernando Esquivel, gerente de Análisis y director de Investigación de Mercados en The CIU, respectivamente, coincidieron en opinar que las plataformas encontraron la fórmula para romper el principal muro defensivo de las empresas tradicionales mediante los contenidos deportivos premium.

“Mucha gente contratará streaming sólo para ver futbol y descubrirá que ya no necesita cable (…) las cableras llegan debilitadas al Mundial 2026 por el desgaste acumulado de años de incrementos tarifarios, programación menos diferenciada y paquetes rígidos frente a plataformas que permiten contratar y cancelar servicios de manera inmediata”, agregó Camargo.

A esta preferencia del consumidor se suma la posibilidad de sintonizar los partidos desde teléfonos móviles, televisores inteligentes y diversos dispositivos conectados, eliminando por completo la dependencia logística de los paquetes tradicionales de televisión restringida.

Deportes aumentan la demanda del streaming

Datos oficiales publicados por Gracenote, la división de inteligencia de contenidos de la consultora Nielsen, revelan que el contenido deportivo representa el 5 por ciento de todo el catálogo global de las plataformas de streaming bajo demanda.

Incluso, lo que durante décadas fue el contenido más valioso para retener clientes de TV de paga, las transmisiones de partidos exclusivos de fútbol, ahora amenaza con convertirse en el principal catalizador de desconexión para la televisión restringida, una vez que los suscriptores en México migran a plataformas digitales como ViX Premium, de Televisa, que hoy cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

“El deterioro del sector ya es muy visible, vemos que, durante el primer trimestre de 2026, la televisión de paga registró una caída anual de 10.9 por ciento en número de suscriptores, la caída más prolongada desde que 2023, esto a pesar de que estamos a nada de que arranque la Copa del Mundo”, comentó en días pasados Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados en The CIU.

En su reporte “TV de Paga: Aceleración en su Caída y Razones de Desconexión” detalló que esta contracción es también producto de la migración de los usuarios hacia plataformas de streaming de video, donde hoy pueden encontrar contenido exclusivo, mayor diversidad y producciones originales que reciben montos crecientes de inversión.

“La contracción del mercado no sólo es sostenida, sino también generalizada entre operadores. Prácticamente todos los jugadores, tanto de cable como satelitales, registran pérdidas de suscriptores”, advirtió Radamés Camargo, gerente de Análisis en The CIU.

“El problema para las cableras ya no es únicamente tecnológico, sino económico. El incremento constante en tarifas provocó que millones de usuarios comenzaran a cuestionar el valor real de mantener el servicio. Se estima que 37 por ciento del total de los usuarios que cancelaron el servicio fue precisamente por los altos costos”, señaló Camargo.

El cambio sectorial ha sido profundo, ya que, en apenas cinco años, el mercado pasó de 19.8 millones de suscripciones a apenas 14.05 millones de usuarios al cierre del primer trimestre del año.

“A lo largo del último lustro, el mercado ha tenido una reducción acumulada significativa de alrededor de 5 millones y la tendencia indica que esto seguirá a la baja a pesar de que ya tenemos en puerta un evento como el Mundial 2026, que anteriormente representaba una de las temporadas más importantes para el negocio de las cableras”, alertó Esquivel, quien señaló que difícilmente se podrán recuperar de esa pérdida de una cuarta parte de su mercado.

La falta de afinidad con la programación representa otro de los principales factores de abandono para la industria tradicional de televisión de paga, acumulando el 27 por ciento de las cancelaciones registradas.

Este modelo rígido enfrenta crecientes dificultades para competir contra los catálogos personalizados y el contenido bajo demanda de los entornos digitales, los cuales también ofrecen una ventaja sustancial en los tiempos de contratación de cara a la justa de fútbol.

Mientras que para activar un servicio de televisión restringida es necesario pasar por un proceso de instalación que puede tardar hasta una semana, las plataformas de streaming de video permiten generar suscripciones de forma inmediata.