Entretenimiento

Era suya y la dejó ir: Transmisión de Vix falla minutos antes de la inauguración del Mundial 2026

VIX prometió la transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026, pero antes del primero presentó fallas.

VIX presentó fallas previo a la inauguración del Mundial 2026. (Foto: ChaGPT/Vix)
VIX presentó fallas previo a la inauguración del Mundial 2026. (Foto: ChaGPT/Vix)
Por Redacción

¡Lo que nos faltaba! El servicio de streaming de Vix, plataforma que transmitirá todos los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, presenta fallas minutos antes de que comience el show de la inauguración del Mundial 2026 con los conciertos de Shakira y Belinda.

“Algo no esta funcionando con nuestro servidor. Estamos trabajando para solucionarlo”, señala la imagen que se muestra a usuarios que contrataron el plan del Mundial de VIX.

De acuerdo con la organización del Mundial 2026, el show de Shakira y Belinda comienza en punto de las 11:30 horas de este 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

El partido de México vs. Sudáfrica está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Diversos usuarios reportaron problemas con VIX previo a la inauguración del Mundial. (Foto: Captura)
Diversos usuarios reportaron problemas con VIX previo a la inauguración del Mundial. (Foto: Captura)

Más información en breve

Mundial 2026FutbolStreaming

También lee:

whastapp