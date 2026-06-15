Ventas ‘débiles’ en Tiendas de Autoservicio y Departamentales: ANTAD avanza apenas 0.8% en mayo

Hubo una baja en las ventas de la ANTAD durante mayo.

Las ventas nominales de los establecimientos agrupados en la Asociación Nacional de Antad reportaron un débil desempeño durante mayo de 2026, al registrar una variación positiva de apenas 0.8 por ciento a Tiendas Iguales, indicador que evalúa exclusivamente a las unidades con más de un año en operación.

Se trata del desempeño más bajo para un mes de mayo desde la caída de 19 por ciento en dicho mes del 2020, producto de la pandemia y el cierre de tiendas no esenciales.

El indicador a Tiendas Totales, que incorpora la facturación de todos los establecimientos abiertos durante los últimos 12 meses, mostró un crecimiento del 3 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025.

Considerando la inflación, que para ese mes se ubicó en 3.95, las ventas a tiendas iguales de la ANTAD cayeron 3.0 por ciento en mayo, el desempeño más bajo desde la reducción de 4.3 por ciento en mimos mes pero de 2023.

Con estos resultados, los ingresos generados únicamente durante mayo ascendieron a 150.4 miles de millones de pesos.

En el balance acumulado para los primeros cinco meses de 2026, la industria comercial sumó una facturación de 676.0 miles de millones de pesos, lo que representa un avance de 2.2 por ciento a Tiendas Iguales y de 4.4 por ciento a Tiendas Totales frente al año previo.

El desglose por formato de negocio evidenció un comportamiento heterogéneo dentro del sector retail, con las tiendas departamentales colocándose en terreno negativo, mientras que los autoservicios y los comercios especializados sostuvieron el consumo:

Las tiendas Especializadas se consolidaron como el segmento de mayor dinamismo mensual, al reportar un incremento del 5.3 por ciento a tiendas iguales y un repunte del 9.2 por ciento a tiendas totales.

El formato de Autoservicios mantuvo un ritmo estable, registrando un crecimiento del 2.5 por ciento a tiendas iguales y del 4.8 por ciento a tiendas totales.

Mientras las cadenas Departamentales registraron una contracción en su actividad comercial, al reportar una caída del 4.2 por ciento a tiendas iguales y una baja del 3.2 por ciento a tiendas totales.