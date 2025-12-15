Ventas de la ANTAD crecen 4.2% en noviembre impulsadas por el Buen Fin 2025

Empujadas por la XV edición del Buen Fin, las ventas a Tiendas Iguales (TI) de los comercios pertenecientes a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraron un crecimiento anual del 4.2 por ciento con un total de 168 mil millones de pesos en noviembre pasado.

Las tiendas de autoservicio como Walmart, La Comer, Chedraui, Soriana, entre otras tuvieron un aumento de 2.5 por ciento aTI en sus ingresos.

Por su parte, las ventas de las departamentales se elevaron 5 por ciento durante el penúltimo mes del año por la época promocional en firmas como El Palacio de Hierro, Liverpool, Suburbia, Sears, entre otras.

Mientras que los comercios especializados como tiendas de ropa, artículos de belleza y cuidado personal, farmacias, mascotas, decoración, conveniencia registraron ventas con un alza del 5.5 por ciento.

De acuerdo con la ANTAD los ingresos totales de las cadenas asociadas a la ANTAD durante el periodo promocional del Buen Fin 2025, alcanzaron 50.2 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 5.8 mil millones, respecto a la edición del 2024. Sin embargo, la edición de este año contó con un día más de ofertas.

El organismo detalló que del total de ventas, 7 mil millones se generaron a través de comercio electrónico.

De los cinco días que duró el Buen Fin, el lunes 17 fue el de mayor venta, al concentrar el 26.1 por ciento del total. En contraste, el jueves 13 fue el día con menor venta, con el 14.3 por ciento.

En lo que va del año, las ventas de los asociados a la ANTAD, han sumado mil 482 millones de pesos

A Tiendas Totales, que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 6.5 por ciento respecto al mismo mes de 2024.