Buen Fin 2025: Ventas rompen récord y se consolida el consumo formal

El Buen Fin 2025 se llevó a cabo entre el 13 y 17 de noviembre. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La décimo quinta edición de El Buen Fin, realizada del 13 al 17 de noviembre de 2025, superó la meta oficial de ventas y cerró con un monto total de 219.2 mil millones de pesos, por encima del objetivo de 200 mil millones, de acuerdo con los resultados finales presentados por la Secretaría de Economía, organismos empresariales y autoridades fiscales.

Del total de ventas registradas, 54 mil millones de pesos se realizaron en efectivo; 76.4 mil millones mediante tarjeta de débito y 88.8 mil millones correspondieron a crédito al consumo.

Dentro de este último rubro, 76.5 mil millones se efectuaron con tarjetas de crédito bancarias, 12 mil millones con tarjetas departamentales y 0.2 mil millones a través de FONACOT.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que la facturación total con tarjetas alcanzó 152 mil 934 millones de pesos, con 196 millones de transacciones registradas. El comercio electrónico representó 26 por ciento del monto facturado, con un ticket promedio global de 780 pesos, mientras que en el canal digital el promedio fue de 1,063 pesos.

Comercio digital y consumidor omnicanal

El comercio electrónico representó 21 por ciento de las ventas nacionales, equivalente a 45.9 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 31 por ciento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

De acuerdo con los resultados presentados, 68 por ciento de las compras se realizaron en tienda física, 77 por ciento de las operaciones se pagaron con tarjeta y 48 por ciento de los consumidores adquirió productos hechos en México, lo que reforzó el impacto del programa sobre el mercado interno.

En esta edición participaron 215 mil negocios inscritos en la plataforma oficial de El Buen Fin, con la movilización del 87 por ciento de las cámaras de comercio del país en acciones de difusión y primeras compras, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó ventas totales por 50 mil 238.7 millones de pesos durante El Buen Fin 2025. Las ventas en línea alcanzaron 7 mil 042.2 millones de pesos y el último día de la campaña concentró 26.1 por ciento del volumen total.

Las mercancías generales representaron 63.6 por ciento de las ventas, seguidas de ropa y calzado con 23.2 por ciento, confirmando el papel del autoservicio y las tiendas departamentales en la activación del consumo nacional.