Exfuncionaria de Fonacot, denunciada por presunta corrupción y amenazas

Los hechos de la denuncia ocurrieron durante el periodo en que Isabel León Ochoa fue directora general adjunta comercial del Fonacot, entre 2015 y marzo de 2019. [Fotografía. Cuartoscuro]

El pasado 29 de agosto se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de Laura Isabel León Ochoa y Samuel Baldomero Carpio Martínez por los probables delitos de corrupción, amenazas y otros que resulten.

La denuncia fue suscrita por el secretario general del Sindicato “Solidaridad” de Trabajadores y Empleados de las Industrias y Servicios de la República Mexicana, José Silvestre Feliz Araiza.

Además, el Consejo Técnico del Instituto fue convocado para analizar el tema.

La historia señala hechos que ocurrieron durante el periodo en el que León Ochoa fue directora general adjunta comercial del Fonacot, entre 2015 y marzo de 2019.

Sus funciones incluían la estrategia de colocación de créditos, la supervisión de las ferias de créditos y la relación con proveedores de servicio diversos, como el área de atención telefónica.

Carpio Martínez es el cuñado de León Ochoa, propietario de la empresa denominada Ibero Azteca 2000, que empezó a aparecer frecuentemente en licitaciones realizadas por el Fonacot.

Los ingresos de Carpio crecieron significativamente durante el lapso en el que León Ochoa estuvo en el cargo.

Además de su cargo en el Fonacot, Léon Ochoa coincidió con su cuñado en estructuras empresariales diversas.

Ese entramado de diversas empresas tenía domicilios fiscales compartidos, apoderados comunes y parientes en cargos de decisión, lo que acentúa la sospecha de que fue utilizado para aprovechar que la toma de decisiones de diversas licitaciones recayera en León Ochoa.