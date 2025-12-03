Bancos enfrentarán cambios de operación en 2026: ABM pide mayor estabilidad

Entre los ajustes que enfrentará la banca en 2026 están la eliminación de la deducción de las cuotas que realizan al IPAB y a los créditos incobrables.

Los bancos que operan en el país enfrentarán un 2026 con cambios en su operación, derivado de legislaciones de este año. El sector espera que en adelante haya mayor estabilidad para continuar con su trabajo de dar crédito e impulsar al país.

En conferencia de prensa, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), explicó que la certidumbre es fundamental para que se pueda desarrollarse la inversión, el crecimiento económico y el dinamismo bancario.

“Nosotros sí hemos hablado con las autoridades en el sentido de la importancia de que las reglas se mantengan, que haya claridad y que haya estabilidad en las reglas del juego para que nosotros podamos planear a largo plazo”, indicó.

Precisó que si bien se pueden presentar buenos cambios, el simple hecho de ajustar cómo se opera genera incertidumbre de la forma en que se materializará. “Estamos contando en que el año que entra vamos a poder ver a la banca con reglas claras, estables y un juego predecible”.

¿Cuáles son los ajustes a la banca en 2026?

Entre los ajustes que enfrentará la banca en 2026 están la eliminación de la deducción de las cuotas que realizan al IPAB y a los créditos incobrables, ajustes en los juicios de cargos no reconocidos y el análisis para 2026 de las reglas de medios de pago, de las cuales han presentado propuestas para mejorar este ecosistema.

Además, el presidente de la ABM recordó que este año también enfrentaron diversos retos, como las acusaciones de lavado de dinero a dos instituciones bancarias por parte de EU y que terminaron en el cierre de ambas.

“Este año 2025 creemos que fue atípico por los cambios que se dieron, pero vamos a salir fortalecidos y esperamos que 2026 sea un año de estabilidad”, reflexionó Romano.

Finalmente, el banquero apuntó que en el sector entienden que las reglas se deben actualizar para avanzar en diversos frentes. Para ello, han logrado buenas negociaciones con las autoridades para que se realicen de forma conjunta.

“Los cambios cuando no están bien negociados generan incertidumbre. Este año tuvimos más cambios de los que hubiéramos querido. Afortunadamente, algunos se fueron negociando y esperamos que el próximo año podamos ver un año más predecible desde el punto de vista del ambiente regulatorio”, concluyó.