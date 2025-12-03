Bancos responderán al mejor interés de México

Es un hecho que la parte económica se está complicando un “poquito”, pero aún así, el panorama a mediano y largo plazo de la economía mexicana se ve favorable; eso sí, hay una larga lista de pendientes, pero también de oportunidades para tomar en cuenta por parte de los empresarios y el sector financiero.

Emilio Romano (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Por un lado, dado la incertidumbre que se ha generado por las diferentes posiciones del gobierno estadounidense, en México se debe trabajar más en el llamado Plan México para fomentar las inversiones de capital nacional, y ahí los bancos agrupados a la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, tienen claro que responderán siempre al mejor interés del país para contribuir al crecimiento.

Y es que las empresas de Estados Unidos, por el momento no están tomando decisiones de largo plazo, lo que ha frenado a la economía de ese país y por ende al nuestro, que tendrá estos años sus niveles más bajos de crecimiento.

Incrementar la actividad de la economía en los principales ejes que impulsa la presidenta Sheinbaum es fundamental, esto pese a que a diferencia del sexenio pasado que no se dieron cambios importantes en la manera en que trabajan o cambios legales que afectaban, hoy tienen que procesar el tema de la no deducibilidad de las cuotas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), aunque en otros temas como el de créditos incobrables se realizan análisis para ajustar, así como en el tema de cuotas de intercambio que se revisa con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que será hasta el próximo año que se tomen decisiones.

Para el gremio bancario, que ya está conformado por 54 bancos, recordando que algunos faltan que inicien operaciones, pero que podrían estar listos antes de la próxima Convención Bancaria a realizarse en Cancún en marzo del próximo año, la competencia sin importar si son digitales o “tradicionales” es siempre buena, porque hay mercado para todos y al final los beneficiarios son los usuarios del sistema.

Pero uno de los temas, en donde ya van de la mano con la Agencia Digital de Pepe Merino, es en la digitalización de la economía en el país, que es clave para que la informalidad disminuya, se cierre la pinza a la delincuencia y la actividad económica sea más dinámica, pero de esto ya les contaré con más detalle.

Pequeños negocios “fían” para vender

La caída en la economía y en el envío de remesas ha pegado ya de manera directa en los pequeños comercios del país, lo que significa un golpe a miles de negocios que se sostienen día a día.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) que preside Cuauhtémoc Rivera mostró su preocupación de que los pequeños comercios en las colonias tuvieron un 2025 difícil, pero el panorama aún se ve peor para el próximo año.

Y es que las encuestas realizadas sobre el consumo en el segundo semestre del año, el alza de precios en los productos y la inseguridad ha reducido sus ganancias, ya que el 92 por ciento considero que la inflación este año fue peor que en año pasado, el 91 reportó aumento en los precios de los productos que vende, 82 por ciento ha tenido que reducir sus márgenes de ganancia, los proveedores subieron sus precios y el fiar productos regresó a los comercios como parte de su actividad.

Además, entre los gastos que tienen, pero nadie puede dejar de lado, es el pago de la “cuota” a la delincuencia organizada, donde muchos comercios están llegando a pagar hasta 2 mil pesos mensuales a los extorsionadores, mal panorama.

Impulsan relaciones comerciales en Sonora

Alfonso Durazo (Ilustración de Lorena Martínez)

Con la expansión de la cadena comercial Walmart de México y Centroamérica, la inclusión de proveedores locales cada vez más, ha hecho que la compañía crezca su arraigo en las entidades, ahora tocó el turno al gobierno de Sonora, que encabeza Alfonso Durazo que llevó a cabo la firma de un convenio de desarrollo de proveedores representado por Rodrigo Flores, director de Relaciones Institucionales de la compañía, con el objetivo de capacitar y promover relaciones comerciales de productos y servicios locales.

El convenio permitirá acceder a capacitaciones, programas de desarrollo, difusión de estrategias comerciales, así como nuevos mecanismos de vinculación que eleven los estándares de calidad, logística y operación.

Este tipo de apoyos permiten la integración de empresas locales a grandes cadenas comerciales, impulsando la compra directa, la sostenibilidad de los emprendimientos y el fortalecimiento de sus marcas.

La perspectiva del gobierno estatal contempla alcanzar resultados que aporten mayores ofertas laborales, oportunidades de expansión y el fortalecimiento de la economía regional, además de que reafirma el compromiso con las Mipymes. Una buena noticia y que se está impulsando en más entidades.

Debuta Esentia en la BMV

Daniel Bustos (Ilustración de Lorena Martínez)

Esentia Energy, la empresa de infraestructura para transporte de gas natural, debutó este martes en la Bolsa Mexicana de Valores, a 45 pesos por acción, 16 pesos por debajo del estimado inicial, pero lo más importante es que no sólo se regresó al mercado de valores, sino que los recursos serán utilizados para reforzar la infraestructura energética del país.

La empresa Esentia Energy está a cargo de Daniel Bustos, quien mostró confianza en los planes que tienen de inversión en el país, pues inversionistas extranjeros se quedaron con 68 por ciento de las acciones y 32 por ciento por nacionales, quedándose con tres cuartas partes del capital Partners Group, accionista controlador.

Bustos ve grandes oportunidades de inversión en el país, sobre todo en infraestructura para centros de datos, y asegura que invertirán 680 millones de dólares en los siguientes cinco años, con el objetivo de incrementar el 50 por ciento la capacidad de transporte de gas para el 2030. Una buena noticia para el mercado.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.