La basura del Mundial

Mientras el país celebraba la fiesta del Mundial de Futbol 2026, quedó una imagen que merece tanta atención como los estadios llenos: solo en Paseo de la Reforma se recolectaron alrededor de 40 toneladas de basura en un solo día. El dato refleja que los grandes eventos no solo dejan derrama económica, también una enorme presión sobre la infraestructura para el manejo de residuos.

Alicia Bárcena (Ilustración de Lorena Martínez)

No es un asunto menor. México genera más de 140 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, pero apenas 0.4 por ciento de los materiales que ingresan a la economía se reciclan o reutilizan, de acuerdo con BBVA Research que lleva Carlos Serrano, con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que encabeza Alicia Bárcena. En un entorno marcado por el nearshoring y las reglas de origen del T-MEC, los residuos también representan materias primas, contenido regional, menores costos logísticos y nuevas oportunidades de inversión.

La experiencia internacional confirma el rumbo. La OCDE redujo de 53 por ciento a 40 por ciento la proporción de residuos municipales enviados a rellenos sanitarios entre 2010 y 2023, gracias al crecimiento del reciclaje, el compostaje y la valorización. El Banco Mundial, por su parte, ha destinado más de 5 mil millones de dólares durante las últimas dos décadas para fortalecer la gestión integral de residuos

Y ahí es donde México sigue llegando tarde a una discusión que el resto del mundo ya transformó en estrategia económica.

El Mundial dejó una derrama económica histórica, pero también una montaña de desperdicios. Si 40 toneladas de basura pueden generarse en un solo día sobre Reforma, queda claro que el siguiente gran proyecto de infraestructura no solo pasa por construir más rellenos sanitarios.

Maru Campos (Ilustración de Lorena Martínez)

Y ahí, hay que ver que pasa en el país en estos temas, por ejemplo en Chihuahua permanece detenido por un litigio el proyecto del relleno sanitario de Mápula, pero la administración de la gobernadora Maru Campos comienza a cambiar el enfoque con el Programa para el Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, desarrollado junto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y diversos municipios. Lo más interesante del tema es que el centro del debate dejó de ser dónde construir otro relleno sanitario y pasó a ser cómo evitar que miles de toneladas lleguen hasta él.

La verdadera apuesta está en acelerar la economía circular, desarrollar una industria del reciclaje capaz de recuperar valor de esos materiales y convertir lo que hoy es un problema ambiental en una ventaja competitiva para estados industriales como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. Ahí puede estar uno de los negocios más importantes de la próxima década, y desde luego, cuando haya eventos masivos, en donde las principales ciudades siempre tienen actividades, tener un plan alterno permanente para esos temas.

Y es que, mientras el proyecto del relleno sanitario en Chihuahua sigue en litigio y hay otros puntos en el país con el mismo problema de tiraderos abiertos como en la Ciudad de México, quizás sea el momento de que las principales ciudades trabajen en la gestión de estos materiales y que pueda convertirse en un factor de competitividad, además de una necesidad ambiental y porque no, un negocio organizado y encaminado a cuidar ahora sí el medio ambiente, ¿tendrán la visión y la capacidad en el Gobierno Federal?

Equifax y Círculo de Crédito

El anuncio tomó por sorpresa al mercado, pero la operación no resulta difícil de explicar. La compra por 750 millones de dólares no solo refleja el interés de una multinacional por expandirse en México; también representa el reconocimiento de que desde el país puede desarrollarse una empresa capaz de competir tecnológicamente en un sector dominado por jugadores globales.

Eso explica que una compañía mexicana de información crediticia haya terminado convirtiéndose en una pieza estratégica para uno de los líderes mundiales del ramo. Tampoco es casualidad que Equifax, bajo la dirección de Mark W. Begor, haya elegido el mercado mexicano para una operación que se inserta en su estrategia global de crecimiento mediante adquisiciones.

Juan Manuel Ruiz Juan Manuel Ruiz (Ilustración de Lorena Martínez)

Buena parte de ese recorrido tiene nombre y apellido: Juan Manuel Ruiz Palmieri, director de Círculo de Crédito, quien ha trabajado todos estos años no solo en ser un buró de crédito, sino en ser también una plataforma de información con fuerte presencia en bancos, Fintech, Sofomes, Sofipos, cadenas comerciales y empresas de telecomunicaciones. Hoy administra 80 millones de historiales crediticios, resguarda más de 2 mil millones de referencias y presta servicios a más de mil 700 clientes.

Los números financieros también ayudan a explicar el interés de Equifax: durante los últimos doce meses reportó ingresos estimados por 134 millones de dólares, un crecimiento anual de 31 por ciento, además de un EBITDA ajustado cercano a 62 millones de dólares. Más que vender una empresa, Ruiz Palmieri entrega una organización con escala, rentabilidad y un modelo de negocio que todavía conserva un amplio potencial de expansión.

La operación también confirma un cambio más profundo en el mercado financiero mexicano, y es que el crecimiento del crédito ya no depende únicamente de abrir más sucursales, sino de conocer mejor a quienes durante años permanecieron fuera del radar del sistema financiero. Ahí radica el valor estratégico de los datos alternativos que ha desarrollado Círculo de Crédito; claro falta que los reguladores autoricen la compra, y de ser así Equifax aportará escala tecnológica y presencia global; la empresa mexicana pondrá sobre la mesa algo que difícilmente puede construirse desde el extranjero: conocimiento del mercado, relaciones con los principales otorgantes de crédito y una organización que ya demostró su capacidad para crecer. Esa es, probablemente, la razón por la que esta adquisición vale más que los 750 millones de dólares anunciados. Buen trabajo de Ruiz Palmieri.

Motor encendido en el crédito de auto

Mientras algunos indicadores del consumo comienzan a moderar su paso, el crédito automotriz sigue demostrando que mantiene el motor encendido. Los datos del Banco de México hablan por sí solos: en mayo avanzó 10.9 por ciento, muy por encima del crecimiento de 7 por ciento del crédito al consumo en general. Además, es la única cartera bancaria que todavía presume un crecimiento de doble dígito.

Guillermo Rosales (Ilustración de Lorena Martínez)

Buena parte de esa historia la explica el mercado que conoce de primera mano la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo Rosales. Los distribuidores observan una banca cada vez más activa, especialmente en los segmentos de vehículos de lujo, SUVs y, de manera muy marcada, en las marcas de origen chino, donde el financiamiento bancario ya representa más de la mitad de las operaciones.

Como ha señalado Alejandro Vázquez, director ejecutivo automotriz de Santander México, mientras exista capacidad de compra, la banca seguirá acompañando esa demanda. El reto será mantener el equilibrio entre crecer y conservar la calidad del crédito. Porque detrás de cada automóvil financiado no solo hay una venta; también hay confianza en la economía, competencia entre bancos y armadoras, y un consumidor que sigue apostando por invertir en movilidad.

Economía y ciberseguridad

La ciberseguridad dejó de ser un lujo para las pymes. Al representar el 90 por ciento de las empresas del mundo, no pueden seguir viendo la seguridad como un gasto. Que el 45 por ciento haya sufrido un ataque y 61 por ciento tema el siguiente contratiempo, demuestra que prevenir cuesta mucho menos que detener semanas de operación y perder clientes. Un tema en que iniciativa privada y gobierno deben trabajar.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.