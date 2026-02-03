ANTAD prevé hasta 6.3 % crecimiento del retail en 2026; estará impulsado por el Mundial de Futbol

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) previó un crecimiento de 3.9 y 6.3 por ciento a Tiendas Iguales (TI) y Tiendas Totales (TT), respectivamente en el 2026 para sus asociados, impulsado por el consumo durante el Mundial de Futbol y una mayor inversión en la construcción y ampliación de nuevas tiendas por 3 mil 700 millones de dólares.

Dicho crecimiento es mayor al registrado en el 2025, cuando el sector a tiendas iguales y totales registraron un aumento de 3.1 y 5.6 por ciento, respectivamente, mientras la inversión total ascendió a 3 mil 300 millones de dólares.

De acuerdo con la ANTAD, el 34 por ciento del gasto se destinará a nuevas tiendas; el 24 por ciento a remodelación o ampliación; el 16 por ciento a sistemas y tecnologías; el 13 por ciento a capacitación, desarrollo y capital humano, el 10 por ciento a Centros de Distribución (CEDIS).

“Esperamos igual que todo el Mundial traiga beneficios seguramente muy puntuales para las tres grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que van a ser sedes. Pero sin duda alguna, el Mundial siempre trae expectativas de consumo, especialmente de pantallas, aparatos de vídeo y sonido, compra de bebidas y alimentos para ver los partidos”, señaló el presidente de la ANTAD Diego Cosío Barto.

Sin embargo, las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas enfrentan riesgos como la inseguridad, el comercio informal, el repunte de la inflación y la renegociación de T-MEC.

Tema pendiente, la inseguridad

En materia de seguridad, la ANTAD registró una disminución del 11 por ciento en incidencia delictiva en el 2025, ante mayores inversiones en prevención y una mayor comunicación con los cuerpos de seguridad en diferentes estados de la república.

“Dicha baja tiene que ver por la inversión que hacen las cadenas en temas de cámaras, en temas de arcos, detectores de las etiquetas y demás que sirven para los productos, ropa, etcétera, pero también la coordinación que tenemos con las autoridades”, explicó Manuel Cardona, director de relaciones con gobierno de la ANTAD.

Agregó que el organismo cuenta con canales de comunicación en tiempo real, conectados en donde se presenta un evento en tiendas, de forma que el promedio de presencia de autoridades entre menos de 1 minuto y medio.

“Entonces, la verdad es un buen esquema, son lugares seguros en donde procuramos que todos nosotros como consumidores tengamos acceso a una experiencia fuera de cualquier tipo de riesgos”, acotó.

Entre los principales delitos son el robo de mercancía de menos de mil pesos vía “farderos” con un 24 por ciento, seguido en menor medida por la extorsión y el robo en carreteras.

Por otra parte, Cosío Barto aseguró que aún están evaluando el impacto de 176 fracciones arancelarias aplicadas a mercancías relacionadas con calzado y textil provenientes de China y en meses posteriores habrá pláticas con el gobierno mexicano para modificar algunos aranceles, dependiendo de la afectación del sector.

Crecimiento en 2025 impulsado por departamentales

Durante el 2025, los asociados a la ANTAD se vieron impulsados por tiendas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia, Sears que tuvieron un aumento de 4.8 por ciento en sus ventas a tiendas iguales; por su parte, las tiendas especializadas como farmacias, deportes, mascotas, entre otras aumentaron 3.6 por ciento.

Mientras que las tiendas de autoservicio como Walmart, Chedraui, Soriana o La Comer lograron un aumento de sus ventas en 1.3 por ciento. Por último, el e-commerce tuvo una expansión del 23.8 por ciento durante el 2025.

“Respecto a la omnicanalidad, la digitalización, la inteligencia artificial, cajeros automáticos, una serie de nuevas tecnologías, hay un compromiso real de muchas de las tiendas afiladas y ya están siendo una realidad”.