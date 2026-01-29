Inversión en los parques industriales crecerá 37% en 2026 a 5 mil 831 mdd

Los parques industriales en México se enfrentan al reto de la demanda eléctrica.

La incertidumbre generada por la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá no frenará la expansión del sector inmobiliario industrial. Según proyecciones de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), esta industria registrará un crecimiento anual de 36.6 por ciento en 2026, alcanzando una inversión total de 5 mil 831 millones de dólares, a pesar de los desafíos persistentes en el suministro eléctrico nacional.

Este flujo de capital proyectado para el presente año supera significativamente los 4 mil 266 millones de billetes verdes reportados el año pasado, y los 3 mil 875 millones de dólares contabilizados en 2024.

La AMPIP detalló que, del monto total destinado para este año, el 66.1 por ciento se concentrará en el desarrollo de nuevos complejos y la construcción de naves industriales en su interior, consolidando la expansión de la infraestructura productiva del país; el 19.3 por ciento de los recursos se dirigirá a la mejora de parques existentes, mientras que solo un 5 por ciento se orientará a la edificación de naves independientes.

“Lo que vimos es que en el 2025 la absorción bruta disminuyó contra el año anterior, sin embargo, notamos que en la segunda parte del 2025, repuntó este de nivel, como una señal de que las empresas que están considerando instalarse en México y que también hay un trato preferencial para México comparado con otros países, incluso de Canadá, en cuanto a aranceles”, señaló el director general de Datoz, Pablo Quezada, al hablar del dinamismo del mercado.

Las cifras de la AMPIP revelan que la absorción neta alcanzó los 3.3 millones de metros cuadrados, una cifra que muestra una desaceleración frente a los 4.6 millones registrados en 2024 y los 5 millones de metros cuadrados computados en 2023.

El crecimiento se ha focalizado con mayor intensidad en la zona centro del país debido a la llegada de gigantes del comercio electrónico.

“El mercado inmobiliario industrial sigue ganando terreno, donde es muy es en la zona centro del país, donde se han visto operaciones mayores, por ejemplo, llegó Mercado Libre, Ali Baba y parte de la oferta existe con edificios grandes que pueden ayudar a ese tipo de operaciones de gran escala”, aseveró Quezada.

Datoz precisó que los proyectos build to suit o a la medida fueron los principales motores del último trimestre de 2025, con empresas como Purina, Nadro y Mercado Libre demandando naves de hasta 100 mil metros cuadrados.

En este contexto, Mattel anunció el pasado 19 de enero un incremento del 7 por ciento en su operación en México mediante una alianza con DHL Supply Chain en su Mega Campus de Nextlalpan, integrando tecnología de clasificación automatizada para elevar su eficiencia.

Actualmente operan en el país 477 parques industriales que albergan a 4 mil empresas y sostienen más de 3.7 millones de empleos.

A nivel regional, el mercado inmobiliario industrial con mayor dinamismo en 2025, fue el norte del país al ocupar el 54.3 por ciento del área construida, en ciudades como Monterrey, Juárez, Saltillo, Tijuana y Reynosa.

Le sigue en el Bajío-Occidente, integrado por Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco al representar el 23.7 por ciento del total. Mientras que la Ciudad de México y el área metropolitana, el 22.1 por ciento.

La llegada de empresas como Mercado Libre y Ali Baba a México han contribuido al incremento de demanda de naves industriales. (El Financiero)

Demanda eléctrica, el problema y reto para México

La AMPIP reporta que existen 103 parques adicionales en construcción en 52 municipios en el país durante este año, lo que representa una superficie en desarrollo de 21.5 millones de metros cuadrados que requerirán un suministro eléctrico robusto para operar con éxito.

Para garantizar la viabilidad de estos proyectos, se estima necesaria una inversión estratégica en capacidad instalada de hasta 2 mil 434 megawatts (MW).

“Sabemos que el gobierno sí ha estado tratando de hacer algunas cosas al respecto, pero al final consideramos que este tema de la distribución de energía sigue haciendo falta. Hay mercados que demandan más por el tipo de industria, sobre todo manufactura y tal vez en Bajío me refiero sobre todo en Querétaro a data centers, que son tipo de empresas que requieren mucho mayor energía”, advirtió Silvia Gómez, del equipo de investigación de Datoz.

La AMPIP sostiene que este escenario de crecimiento exige un enfoque prioritario en energías limpias y la modernización del sistema eléctrico nacional.

Los expertos aseveraron que estas acciones son consideradas fundamentales para mantener la competitividad y sostenibilidad del sector a largo plazo, asegurando que México pueda cumplir con los requisitos regulatorios internacionales y la demanda proyectada por el nearshoring.