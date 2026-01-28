EU ‘da palmadita’ a México en revisión del T-MEC: Ebrard acuerda análisis sobre posibles cambios

México y Estados Unidos acordaron iniciar conversaciones formales para introducir posibles cambios estructurales y estratégicos al T-MEC, en el marco de la primera Revisión Conjunta del acuerdo, una señal de que el proceso podría derivar en ajustes de fondo.

Así lo confirmó el gobierno estadounidense tras la reunión sostenida este martes en Washington entre Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Tras las conversaciones, en el comunicado se destacó que el tratado comercial entre México, EU y Canadá enfrenta presiones que obligan a replantear su arquitectura en áreas sensibles como las reglas de origen, minerales críticos y alineación de política comercial frente a terceros países.

“(Ambas partes) acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, incluyendo reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una mayor armonización de las políticas comerciales externas”, de acuerdo con el comunicado.

El gobierno estadounidense precisó que entre los temas que se pondrán sobre la mesa destacan “reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave”, una mayor colaboración en minerales críticos y una alineación más estrecha de la política comercial externa, con el objetivo de “defender a los trabajadores y productores en Estados Unidos y México”.

En el centro de la conversación estuvo también la preocupación compartida por el impacto de terceros países en las cadenas regionales de suministro. Según el texto, las reformas buscarían “combatir el dumping implacable de bienes manufacturados en nuestra región”, una referencia directa a la presión que enfrentan ambos países por el ingreso de productos a bajo costo, particularmente de origen asiático.

Desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que la reunión duró más de una hora y hablaron sobre el futuro de los siguientes pasos para el T-MEC entre nuestros países.

“Estuvimos conversando sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación y importación entre los Estados Unidos y México. Fue muy buena reunión para empezar el año”, agregó el secretario.