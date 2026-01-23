Trump y la incertidumbre del T-MEC ‘tumban’ al Nearshoring en 2025: Cae 23 por ciento respecto a 2024

El Nearshoring en México se enfrió durante el año pasado, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre comercial, la desaceleración de la inversión productiva y un deterioro en los indicadores industriales y laborales, de acuerdo con el Reporte anual de Nearshoring 2025 elaborado por Integralia.

Entre 2023 y 2025 se contabilizaron 466 anuncios de inversión por un monto acumulado de 114 mil 704 millones de dólares. Sin embargo, los anuncios de inversión derivados del Nearshoring registrados el año pasado fueron 23 por ciento menores en monto respecto al mismo periodo de 2024, y 49 por ciento inferiores frente a 2023, año que marcó el pico del entusiasmo por la relocalización productiva hacia México.

El estudio reveló que este menor flujo contrastó con el récord alcanzado en inauguraciones de proyectos, ya que durante el año pasado se reportaron inicios por 8 mil 268 millones de dólares, el nivel más alto del periodo reciente, lo que sugiere que las empresas están materializando decisiones tomadas en años anteriores, pero con menos nuevos compromisos en puerta.

Los especialistas advirtieron que la pérdida de impulso del nearshoring responde tanto a factores externos como internos. En el ámbito internacional, la volatilidad en la política arancelaria de Estados Unidos y la falta de consensos claros rumbo a la próxima revisión del T-MEC han elevado la percepción de riesgo para las empresas que evalúan nuevas inversiones en México.

A nivel interno, el reporte señala que las reformas al Poder Judicial, así como los cambios regulatorios en sectores estratégicos como energía, aduanas, ferrocarriles y telecomunicaciones, han configurado un entorno institucional más incierto, obligando a las compañías a replantear tiempos y estrategias.

Se desconoce hasta cuándo durará la caída en el Nearshoring; sin embargo, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, afirmó que la revisión del T-MEC estaría lista gasta el 1 de julio próximo, lo que podría influir en el apetito de los ivnersionistas.