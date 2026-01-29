T-MEC y el PIB

El propósito original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no era solo un acuerdo de intercambios mercantiles libres de aranceles, sino que, sobre todo, debía coadyuvar a lograr una integración productiva entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá, de manera que las tres acompasaran su crecimiento.

Suele valorarse la importancia del tratado de 1994 y del T-MEC por el primer asunto: el aumento en casi diez veces de las exportaciones que las corporaciones hacen desde México a Estados Unidos, pero no por el segundo.

En efecto, las exportaciones desde territorio mexicano a Estados Unidos se multiplicaron varias veces; pasaron de 55 mil 572 millones de dólares en 1994 a 501 mil 734 millones de dólares durante los primeros once meses de 2025. (Datos elaborados por Arnufo R. Gómez, experto en comercio exterior).

Pero el entusiasmo por el TLC y sucedáneo, el T-MEC, no cuadra con los resultados del PIB de México; durante los 31 años que han tenido de vigencia ambos tratados, el PIB mexicano ha perdido dinamismo de crecimiento; imposible dejar pasar la referencia al 6 por ciento anual promedio en que aumentaba el PIB entre 1940 y 1982, años del nacionalismo económico, de fuerte rectoría del Estado y ningún tratado sobre comercio exterior.

Luego viene la crisis global generada por la desvinculación de 35 dólares por una onza de oro, lo que favoreció la rentabilidad en inversiones de capital bursátiles, una atractiva alternativa a la crisis del capital industrial. El PIB mundial se ralentizó desde entonces, y el de México también.

Entre la firma del TLCAN en 1994 y 2020, el PIB nacional no creció al 6 por ciento, sino a un promedio anual ligeramente mayor al 2 por ciento.

Durante los cinco años siguientes a la pandemia, las exportaciones desde México a Estados Unidos tuvieron un crecimiento superior a 38 por ciento, un aumento quinquenal sin precedentes en el que esas ventas subieron de 303 mil 597 millones en 2020 al ya mencionado valor de 501 mil 734 millones de dólares.

Ese aumento extraordinario de las exportaciones libres de arancel coincide con un crecimiento del PIB nacional que lo que tiene de extraordinario es su nulo dinamismo; el de 2025 se espera que sea por abajo del 1 por ciento.

No quiero decir que el aumento de las exportaciones sea causa del menor crecimiento de la riqueza generada en México, pero sí parece razonable considerar que tampoco es el factor determinante del crecimiento que se le quiere atribuir.

Sin tratado, podrían argumentar algunos, la economía mexicana habría caído en recesión hace mucho, pero cualquier cálculo al respecto sería ineludiblemente imaginativo.

Lo que sí es un hecho es que, tras la firma del TLCAN, el secretario de Comercio y “Fomento Industrial” del gobierno de Carlos Salinas —Jaime Serra Puche— asumió la “idea” de que la mejor política industrial era la omisión de una estrategia que desde el gobierno, vinculara inversiones públicas con esquemas financieros de desarrollo y fiscales de fomento por sectores y regiones del país.

Esa política neoliberal hizo del sector exportador el principal motor de crecimiento económico, en lo sustancial a cargo de empresas extranjeras y nacionales armadoras o maquiladoras de partes producidas en otros países.

Las corporaciones exportadoras y la industria maquiladora son las beneficiarias directas de la liberación del comercio al mercado estadounidense. Las mercancías de exportación de México tienen una baja articulación con proveedores del país y un contenido de partes nacionales que ha bajado de 54.6% que era en 1995 a 51% en 2020.

Con un modelo de negocios maquilador como este, no hay crecimiento de las exportaciones —por mucho que se aceleren— que repercuta sensiblemente en más y mejores empleos, en desarrollos científico y tecnológico propios y en la integración de cadenas de valor endógenas.

Ayer anunció el gobierno estadounidense su acuerdo con México de iniciar conversaciones formales para introducir —eventualmente— cambios estructurales y estratégicos al T-MEC. El comunicado destacó áreas del tratado como las reglas de origen, minerales críticos y alineación de política comercial frente a terceros países, cuya revisión obligará a replantear su “arquitectura”.

La alineación comercial regional frente a China y otros condicionamientos para México traerá la revisión del tratado, como los que la Business Roundtable —que reúne a unos 200 ejecutivos de empresas como Apple, JP Morgan Chase, General Motors y FedEx— le pide al negociador estadounidense que logre; le piden, por ejemplo, que se proteja a sus empresas de la “discriminación” de políticas mexicanas hacia empresas extranjeras en sectores como energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.

Es decir, tan solo en esos dos temas, piden que se impida a México seguir políticas nacionales de fomento y protección al desarrollo de sectores estratégicos, como telecomunicaciones y energía, y que se les abra sin restricciones el mercado más fuerte de nuestra economía, que son las adquisiciones de gobierno.

La revisión que inicia del T-MEC tenderá a endurecer las reglas sobre inversiones extranjeras directas, el trato a ellas como a nacionales en sectores estratégicos, en compras de gobierno, en solución de controversias, lo cual estrecharía los márgenes de acción de una política industrial nacional.

¿Qué perdería México de darse el caso de que el T-MEC no fuera ratificado tras la revisión calendarizada para el 2026?

Liberaría márgenes de decisión en las estrategias que se apuntan en el Plan México para impulsar las capacidades de producción sustitutiva de importaciones, orientadas a un mercado nacional que seguiría fortaleciéndose.