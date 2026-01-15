Logística lidera boom industrial en CDMX

En línea con las tendencias de los últimos años, 91% de la superficie industrial comercializada en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México fue generada por el sector logístico, señal de la fuerte inercia que este nicho.

Este dato es por demás revelador de lo que se espera en términos de oferta, demanda y nuevos proyectos, al igual que la participación que el e-commerce representa en la comercialización de espacios.

Reportes de Cushman & Wakefield (C&W) y CBRE del último trimestre de 2025 dan fe de esta evolución que pinta a mantenerse en 2026.

Lo alcanzado al cierre de 2025 evidencia la continuidad en las cifras altas de absorción bruta de hasta 1.6 millones de m2, la más alta registrada en la historia.

En específico, la demanda se originó en pre arrendamientos y renovaciones focalizados en los corredores CTT (Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán) y el cada vez más mencionado Zumpango-AIFA.

Éste último cuenta con un pipeline en planeación de 2.2 millones de m2, seguido por el CTT que registra 978 mil m2. La diferencia es más representativa aún, si se considera que de lo previsto en construcción, 68% es de proyectos build to suit, dejando apenas 32% a naves especulativas.Lo anterior es también resultado de que ante la demanda estos mercados cuentan con apenas 332 mil 710 m2 disponibles, para un mercado que en el año reciente movió el 1.6 millón de m2.

Esta tendencia fue la que motivó que se incorporaron durante el último trimestre del año 30 proyectos que sumaron al inventario más de 700 mil m2 concentrados 64% en Cuautitlán, 16% en Tultitlán y 10% en Zumpango-AIFA.

Entender este fenómeno remite al peso que están teniendo empresas del sector.

En el período C&W destaca en su top 10 de transacciones de arrendamiento: 104 mil 200 m2 con los que deremate.com se reubicó en el parque de Danhos de Cuautitlán, así como las expansiones de 46 mil 452m2 que Amazon tomó en el parque de Prologis en Toluca-Lerma y los 41 mil 800m2 que Pantos LG creció en Cedros 10, también en Cuautitlán.Es un escenario de una franca expansión para el mercado centro del país, mismo que sigue en con otros tintes en distintas regiones del país. En este espacio comentamos al cierre del tercer trimestre cómo 55.2 % de la demanda industrial en el país era generada por el negocio logístico.

Sin embargo, desde entonces, la región centro referida registró al término del lapso de referencia una absorción neta de 42 mil 79m2 y 766 mil 760 m2 en construcción y precios mensuales de renta promedio de lista de 11.08 dólares por m2.

En suma se trata de un nicho que dará mucho de qué hablar en la primera mitad del año, si se considera el efecto que ha causado hasta ahora la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.Habrá que tomar nota que luego de las reglas redefinidas, es altamente probable que la actividad comercial sumerja a México en una nueva regionalización, donde seguirá teniendo ventaja al ritmo que marcan las inversiones de largo plazo en la manufactura por su alta integración y lo construido en 3 décadas.

La historia marcará cómo se ajustan los actores del mercado.