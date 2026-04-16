Nueva escena en oficinas abre puerta a expansión

Contrario a las percepciones enfocadas en los desafíos que enfrentan, las oficinas en Ciudad de México (CDMX) recuperaron al inicio de año las tasas de absorción y precios, de los que se prevé un incremento en costos.

Pero esta historia del actual momento del ciclo, tiene mucho más fondo.

Para dibujar el escenario de eventual expansión, hay que observar lo que ocurrió en este período en los números del mercado clase A en los corredores centrales de la ciudad, así como la demanda de grandes superficies

Cushman & Wakefield lo resume en un 1Q donde los edificios mejor catalogados colocaron 22 mil m2, que si bien es un nivel 30% menor que hace una década, empieza a generar una reducción del inventario en corredores centrales.

Los resultados de este nicho, que genera 4.3 millones de m2 de los 10.7 millones de m2 de todos los tipos de espacios, son evidentes. Mientras la tasa de disponibilidad general es de 17.1%, en los 3 corredores del área central Polanco, Lomas y Reforma es apenas 12.8% .

En términos de valores, las rentas en el promedio general son de 22.38 dólares por m2, mientras que en el área central llegan hasta 28.13 dólares.

Este alcance ha permitido que analistas pronostiquen un incremento general de 8.3%.

No menos importante es la representatividad que la zona tuvo en la superficie colocada: 22 mil m2 de los 31 mil de absorción total acumulada. Es decir, que 54% de las transacciones cerradas tuvieron lugar en los submercados del área central de la ciudad.

Por ello, voltear la mirada al mercado de mayor dinámica en absorción y costos es el indicador que da pie el inicio de las inercias que definen el punto de arranque de los grandes jugadores.

Todo lo anterior explica también por qué el uso de oficinas se está estabilizando ante el efecto de los nuevos esquemas de organización y diferente intensidad de uso.

En consecuencia, la oferta presenta hoy los mejores edificios de oficinas que han existido en la historia de la ciudad, pero el inventario en desarrollo se está contrayendo.

Además para las empresas el incremento en valores catastrales y el impuesto predial en las principales ciudades del país, que impactó directamente el OpEx (gasto operativo) de las empresas, está detonando que el movimiento a través del fly to quality sea una realidad.Nos referimos al proceso de búsqueda de inmuebles con mejores elementos tecnológicos, calidad de los espacios con certificaciones de sustentabilidad y espacios que promuevan el bienestar de los colaboradores, luego de que es un factor de retención y atracción de talento.Estas tendencias motivaron al inicio del año el cierre de grandes operaciones de arrendamiento, como los 5 mil 600 m2 que tomó Mastercard en Reforma, los Lockton, o las operaciones por más de 2,000 m2 que respectivamente cerraron Dholer y One en el corredor Insurgentes.

La demanda de mayores superficies es una realidad a la que se enfrentan los corredores con mejores ubicaciones en la ciudad.

En consecuencia, es previsible que los bajos niveles de nuevas edificaciones que actualmente llegan a 382 mil m2 en construcción, y de la cual más de la mitad está en los corredores centrales sea la antesala de un nuevo ciclo en el mercado.

Una vez que esto suceda, quedará el gran reto de que las autoridades agilicen los procesos de gestión que cualquier inversión en el real estate requiere para responder con oportunidad a la demanda del mercado.