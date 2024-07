Destacan tiendas de Monterrey y Guadalupe como “favoritas” de farderos

Los municipios de Monterrey y Guadalupe, Nuevo León (NL) son los que tienen la mayor presencia de bandas de farderos, es decir personas que entran a las tiendas y roban mercancía escondiéndola entre su ropa, bolsa o cuerpo.

De acuerdo con Alto México, firma de origen chileno que se dedica a la seguridad y protección de activos, NL destacó negativamente, junto con el área metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) en este tipo de delitos a nivel nacional.

En 2023, la firma registró en Monterrey 149 robos de tiendas, de las cuales 129 fueron robo hormiga, mientras que en Guadalupe contabilizó 62, de las cuales 39 fueron robo hormiga.

En tanto, en lo que va de 2024 Monterrey acumuló 148 robos, de los cuales 112 fueron hormiga, mientras que en Guadalupe se presentaron 37, 23 de ellos hormiga.

“¿Qué es lo que se roban más? Es muy variable, no se concentran en una cosa o categoría, primero tiene que ser algo de valor revendible, si no hay un mercado secundario no te lo van a robar, porque pierde todo el objeto de sacar un beneficio de lo robado, electrónica, ropa, son dos categorías que suelen estar generalmente ahí”, explicó Sergio González, director general de Alto México.

Agregó que “tiene que estar a la mano, disponible para el tema de robo, es donde entran las contra estrategias que tienes que tener, artículos bajo llave, dado el tamaño, el valor individual, que son más susceptibles”.

El directivo precisó que estos resultados se dieron luego de que analizó a 46 de sus clientes, los cuales tienen un total de más de 3 mil 900 puntos de venta a nivel nacional, muchos de ellos dedicados al retail.

“Cuando sucede un evento hacer hay que hacer la persecución penal que corresponda hasta su última consecuencia, esto logra una disuasión, que el criminal no reincida porque fue procesado o una referencia de voz a voz, en esta tienda no se roba, yo sé que a mi primo o a mí me cacharon”.