Liverpool, Sanborns y Palacio lidian con mayores gastos y menos ganancias

Los ingresos de Liverpool crecieron 7.5 por ciento al sumar 150 mil 13 millones de pesos; sin embargo, la utilidad neta y el flujo operativo de la compañía se desplomaron 29.1 por ciento y 9.7 por ciento anual, respectivamente. [Fotografía. Shutterstock]

Las principales tiendas departamentales de México, Liverpool, Grupo Sanborns y Palacio de Hierro enfrentan un cierre de año complicado debido a mayores costos operativos, logística desafiante, una cartera de crédito impactada por mayor morosidad y un consumidor más cauteloso, lo que ha provocado que sus ganancias caigan 29, 22 y 4 por ciento anual, respectivamente, en el acumulado de los primeros nueves meses del año.

“Estamos preocupados porque sí hemos visto una desaceleración en los últimos meses contra lo que vimos en el primer semestre. Teníamos la expectativa de que el segundo semestre iba a mejorar, pero los crecimientos que estamos viendo son por debajo de lo que teníamos planeado”, advirtió el director general de Liverpool, Enrique Guijosa en una llamada con inversionistas.

El directivo reconoció que los clientes de la departamental están cuidando mucho su dinero y son muy selectivos en el gasto.

En los primeros nueve meses del año, los ingresos de Liverpool crecieron 7.5 por ciento al sumar 150 mil 13 millones de pesos; sin embargo, la utilidad neta y el flujo operativo de la compañía se desplomaron 29.1 por ciento y 9.7 por ciento anual, respectivamente.

“Las principales presiones provinieron de un incremento de 11.5 por ciento en gastos de operación, impulsado por ajustes al salario mínimo y servicios intensivos en mano de obra, así como también de una provisión para cuentas incobrables de mil 359 millones asociada al crecimiento del crédito”, señaló José Roberto Solano gerente de análisis de Grupo Monex,

En entrevista escrita con El Financiero, el analista también asoció afectaciones en el flujo operativo (EBITDA) de Liverpool y una menor utilidad a mayores costos logísticos, incluyendo gastos no recurrentes por la transición a la nueva Plataforma Logística Arco Norte, que se encuentra en construcción.

El Índice de Cartera Vencida (ICV) de tarjetas de crédito de Liverpool se ubicó en 4.4 por ciento en el tercer trimestre, lo que representa un incremento de 34 puntos base respecto al mismo lapso del 2024.

Este deterioro crediticio implicó un aumento del 30.4 por ciento en provisiones para incobrables, presionando gastos operativos y afectando la rentabilidad, aunque el impacto neto fue parcialmente compensado por mayores ingresos financieros, de acuerdo con Solano.

Sin embargo, para Guijosa, Liverpool aún tiene margen para el otorgamiento de más créditos.

“Todavía hay niveles muy sanos y eso nos da confianza para seguir ampliando el número de tarjetahabientes y ampliando los límites de crédito, así como seguir apalancando nuestra oferta comercial”, aseguró el CEO de Liverpool ante reporteros, en el marco del Retail Day, hace unas semanas.

Para Ariel Méndez Velázquez, analista de Ve por Más, la rotación de inventario es un factor que Liverpool tendrá que superar a través de sus tiendas Liverpool Express, ya que al frenar algunas aperturas previstas de tiendas clásicas, eso implicó una mayor acumulación de inventarios y por eso algunas tiendas se veían sobrecargadas en los estantes con demasiada ropa.

Ganan menos

Palacio de Hierro busca estrategias para controlar gastos operativos

En el caso de El Palacio de Hierro, la cadena registró ventas por 40 mil 390 millones de pesos de enero a septiembre del 2025, lo que significó un crecimiento de 11.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2024, mientras que su EBITDA aumentó 6.4 por ciento, sin embargo, su utilidad neta disminuyó 4 por ciento anual en comparación con los primeros nueve meses del 2024.

“Palacio de Hierro está poniendo en marcha estrategias para controlar sus gastos operativos y mejorar márgenes. Entre ellas, la optimización de procesos mediante tecnología digital, que busca reducir costos y aumentar eficiencia”, explicó Roberto Solano de Grupo Monex.

La departamental ha establecido criterios de sostenibilidad en su gestión de cadena de suministro y capacitado a proveedores para disminuir desperdicios. Ha fortalecido canales digitales y omnicanales, lo que le ayuda a incrementar ventas, sin elevar los costos físicos.

“La logística es esencial en un retailer como nosotros, es un tema básico tener todas las negociaciones claras, hablar con nuestros socios, tener bien identificado quiénes pueden ayudar y eficientar el proceso cuando hay que importar mercancías, para no detenerla mucho y poderla llevar a tiendas, rápidamente”, dijo el director de gestión de la transformación de Palacio de Hierro.

Por su parte, la cautela del consumidor también afectó a Grupo Sanborns, propiedad del magnate Carlos Slim, que de enero a septiembre reportó apenas un alza de 0.8 por ciento en sus ingresos con un total de 49 mil 464 millones de pesos.

En contraste, la utilidad neta y el flujo de operación retrocedieron 22 y 12.8 por ciento anual cada uno.

Los gastos de operación y administración en el trimestre aumentaron 8.3 por ciento ante la implementación de sistemas tecnológicos para mejorar procesos de operación en las tiendas físicas.

En la segunda mitad del año, Sanborns frenó el cierre de tiendas y la perspectiva es incrementar la penetración de marcas propias, elevar el negocio del crédito en todos los formatos, eficientar la operación online en tiempos e impulsar el uso de apps y venta en línea. Sanborns opera a través de 140 Sanborns; 118 IShop; 96 Sears; 47 Tiendas DAX; 44 MixUp y 14 Sanborns Café.