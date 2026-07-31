Las árbitras de la verdad y los periodistas

El veterano periodista José Manuel Calvo tenía en su oficina de El País un recorte del USA Today. Era una tira cómica donde reporteros, con sendos dardos, preparaban su tiro; el blanco era un pizarrón con palabras como –cito de memoria–: huracán, bomba atómica, francotirador, Irán, Irak, Cuba, narcotráfico, agua contaminada… Se titulaba: “¿Al final del día de hoy, en qué voy a ser experto?”.

Es cierto, quien se dedica a periodista es un perenne aprendiz: amanece Dios y el/la reportera no sabe dónde acabará su día hablando de quién sabe qué, sea la terrible explosión de una pipa en La Concordia, o de lineamientos contra la prensa. Lo anterior no quiere decir que periodista signifique ignorante: desarrolla oficio en el preguntar, discernir, verificar y, se dan casos, hasta analizar.

Quizá lo mejor que sabe hacer quien reportea con excelencia es dar pronto con quienes sí son expertos en lo que anda indagando. Por ejemplo, si ahora, con esta genial idea del gobierno de Claudia Sheinbaum de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dirá qué es veraz y qué no, un verdadero reportero no necesariamente buscaría a cuatro de las cinco personas que componen la CRT.

Además del tufo a censura, los lineamientos de la CRT a favor de las audiencias de radio y televisión dados a conocer el martes son inoperables: pondrán a los cinco comisionados una tarea imposible; nombrados en octubre pasado, busquen en fuentes abiertas su experiencia pública en medios, veracidad, géneros periodísticos, derechos de las audiencias, etc… Salvo un caso, suerte con eso.

Ledénika Mackensie Méndez González, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala, Norma Solano Rodríguez y María de las Mercedes Olivares Tresgallo provienen de la ingeniería, el derecho, las ciencias políticas y no son en términos generales novatos en gestión pública, pero salvo Olivares Tresgallo, se han dedicado a cosas ajenas al análisis del contenido periodístico.

De quedarse los lineamientos como están, y ya sabemos que este gobierno cuando dice que va a consultar algo “ni ve ni oye”, las cuatro comisionadas y el comisionado ahora definirán si una queja ciudadana fue indebidamente resuelta por un defensor de la audiencia de alguna de las miles de estaciones de radio y televisión. Solo en términos cuantitativos, su tarea podría desbordarlos. Y en cualitativos, también.

Bueno, dirán ustedes, hay una comisionada que sí tiene experiencia clara y demostrable. Sí, María de las Mercedes Olivares Tresgallo fue defensora de las audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Buscando antecedentes sobre su tarea en la UAQ surgió el caso del periodista Agustín Escobar Ledesma, que acusó “censura universitaria”. Y según su testimonio, al recurrir a Olivares Tresgallo, ésta, “en afinidad con los funcionarios universitarios que censuraron mi columna, no encontró elementos que probaran la censura”.

En un repositorio de la UAQ hay un documento de 22 páginas donde Olivares Tresgallo analiza y desecha la queja de Escobar Ledesma. No prejuzgo si actuó bien o mal, pero da sus argumentos. El expediente en general suena profesional y atendible. Pero me llamó la atención una recomendación con la que cierra su alegato.

Titulada “Recomendación para la Emisión de Lineamientos claros y objetivos sobre el Perfil y Temporalidad de Comentaristas en Medios de Comunicación”, expone que los que comentamos en los medios deberíamos probar antecedentes académicos o profesionales en el “tema” a comentar y tener una caducidad de colaboración clara. Así Olivares Tresgallo:

“En el contexto dinámico de los medios de comunicación contemporáneos, es crucial establecer lineamientos claros que definan el perfil y la temporalidad de los comentaristas. Estos lineamientos no solo fortalecen la credibilidad de los medios, sino que también proporcionan certeza a las audiencias respecto a la experiencia y la imparcialidad de quienes emiten opiniones y análisis en los espacios informativos.

Para garantizar una práctica periodística, así como la toma de decisiones de manera ética y transparente, se sugiere la adopción de los siguientes criterios:

1. Perfil del comentarista:

-Experiencia. Es fundamental que los comentaristas posean experiencia relevante en el tema sobre el cual emiten opiniones. Deberían contar con antecedentes académicos, profesionales o prácticos que respalden su capacidad para ofrecer análisis informado.

-Transparencia en afiliaciones: los medios deben divulgar claramente cualquier afiliación política, económica, o de otro tipo que pueda influir en las opiniones del comentarista, asegurando así la transparencia y evitando conflictos de interés.

2. Temporalidad y regularidad:

-Actualización y renovación: los lineamientos deben establecer la periodicidad con la que los comentaristas son revisados y actualizados en función de su desempeño y la evolución de los temas tratados, donde se expongan criterios objetivos.

-Rotación y diversidad: fomentar la rotación de comentaristas y la inclusión de voces diversas en términos de género, etnia, y perspectivas ideológicas, promoviendo así una representación equitativa y enriqueciendo el debate público.

3. Criterios de selección:

-Objetividad y equilibrio: los comentaristas deben comprometerse a presentar una variedad de perspectivas y asegurar que sus opiniones estén fundamentadas en hechos verificables.

-Capacitación continua: ofrecer oportunidades de formación y desarrollo profesional para mantener la calidad y la actualización de los comentaristas.

Establecer estos lineamientos fortalecerá la credibilidad y también mejorará la confianza de la audiencia en la información proporcionada”.

No necesariamente estoy en desacuerdo con mucho de lo que dice, lo que no sé es si la prensa está lista para algo más que periodistas que a lo largo del día tratan de ofrecer información sobre temas que van surgiendo como lo que son, noticias, es decir, asuntos imprevistos de materias que no respetan que uno solo estudió comunicación.