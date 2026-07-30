¿Qué dice el artículo 53 de los Lineamientos Generales para la Protección de Derechos de las Audiencias?

Los lineamientos sobre derechos de las audiencias generaron un debate sobre si se trata de un nuevo intento de censura.

Los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias despertaron un nuevo debate sobre si se trata de censura o no a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum negó que esta sea la intención de su gobierno.

De acuerdo con Salvador Camarena, columnista de El Financiero, el centro de la discusión sobre dichos lineamientos está en el artículo 53 de los mismos que establece lo siguiente:

“La Comisión supervisará que las Personas Defensoras, las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio, las Concesionarias de Televisión y/o Audio de Paga, así como las Programadoras den cumplimiento a los Derechos de las Audiencias y a las disposiciones previstas en los presentes Lineamientos y en la Ley”.

Por esa razón, se realizarán monitoreos, requerimientos o cualquier acción necesaria según las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, o cualquier otra autoridad.

¿Por qué habrá una ‘policía de medios de comunicación’?

En su columna No está claro que sea censura, pero sí es policía de medios, que se publica este jueves en El Financiero, Camarena asegura que con esta función se crea una figura encabezada para vigilar los contenidos de radio y televisión.

Dicha atribución será de la presidenta Claudia Sheinbaum al ser superior jerárquica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y de esta depende la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

“La CRT va a decirle a todo México si en cualquier espacio de la radio o la televisión mexicanas se publica información ‘no veraz’ o disfrazada como opinión. Y también si hay contenido comercial disfrazado de editorial”, explica.

Dicha revisión se hará a partir de los lineamientos generales para la protección de derechos de las audiencias que establecen la forma en que los medios deberán distinguir información de opinión.

¿Cuáles son los riesgos con los lineamientos de los derechos de las audiencias?

Salvador Camarena enlista los siguientes cuatro riesgos de los lineamientos de los derechos de las audiencias:

Ya existen procedimientos para el derecho de réplica. Al defensor de audiencias le va a pagar el radiodifusor. Se trata como incapaces de raciocinio a las audiencias. La CRT tendrá la primera y última palabra.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa de Protección de Audiencias no tiene el objetivo de multar ni censurar a los medios de comunicación y lo calificó como un proceso de autorregulación.

“No se trata de multar, si se fijan es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el propio medio nombra a su regulador o defensor de audiencias”, señaló.

La regulación tiene modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el propósito de garantizar que la ciudadanía reciba información veraz y contextualizada.

Además, explicó que la iniciativa propone que los medios de comunicación nombren a un defensor de audiencias y establezcan su propio código de ética, en caso de que algún espectador presente una queja, la propia empresa determinará cómo resolver el señalamiento.

*Con información de Quadratín