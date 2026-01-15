Alista CRT primera licitación de espectro 5G exclusiva para usos industriales

Para el sector manufacturero, la conectividad 5G industrial abre la puerta a la digitalización de líneas de producción.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzará una licitación pública de espectro radioeléctrico 5G que únicamente estará destinada a aplicaciones industriales, una decisión, que, según el organismo busca ampliar el alcance de esta tecnología más allá del consumo masivo y colocarla como una palanca de competitividad para las industrias mexicanas.

“A partir del surgimiento de la tecnología 5G, se comenzó a ver el potencial de la conectividad para hacer más eficientes los procesos productivos de las industrias, de ahí que, en México, un país que tiene una muy alta actividad industrial, manufacturera, agraria, minera y de muchos otros sectores productivos, creemos que es indispensable lanzar una licitación pública para que puedan acceder a espectro radioeléctrico”, comentó Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Política Regulatoria de la CRT.

De acuerdo con el funcionario, esta sería la primera vez que se abre una licitación de este tipo, toda vez que, con el esquema regulatorio anterior, el acceso a espectro por parte de los sectores industriales era muy limitado.

“Con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, creemos que se flexibilizaron los mecanismos y se disminuyeron las barreras de acceso al espectro para este tipo de usuarios”, añadió Castañeda Álvarez.

Al respecto, María Guadalupe Pérez, directora de Análisis de Disponibilidad del Espectro de la CRT, aseguro que en el país hay por lo menos cinco industrias que tiene un gran potencial para implementar redes industriales 5G y con ello aumentar su productividad

“En la industria automotriz, el acceso a espectro 5G especializado podría acelerar la adopción de fábricas inteligentes, vehículos conectados y sistemas avanzados de control de calidad, en un contexto de relocalización de cadenas productivas y mayor exigencia tecnológica”, explicó.

¿Cómo ayudaría la tecnología 5G en la manufactura y minería?

Para el sector manufacturero, la conectividad 5G industrial abre la puerta a la digitalización de líneas de producción, mantenimiento predictivo y monitoreo en tiempo real, factores que inciden directamente en eficiencia, reducción de costos y mejora de la competitividad frente a otros mercados.

La CRT también destacó el potencial para la minería, donde las redes 5G permitirían operaciones remotas, automatización de maquinaria pesada y mejoras sustanciales en seguridad laboral; en logística, puede facilitar la gestión inteligente de inventarios, trazabilidad de mercancías y coordinación de flotas. En tanto, en salud, tiene aplicaciones que van desde monitoreo remoto de pacientes y equipos médicos conectados, hasta cirugía asistida y transmisión de datos críticos con alta confiabilidad.

“Con esta licitación, buscamos sentar las bases de un ecosistema 5G industrial que atraiga inversión, fomente la innovación y fortalezca la productividad, en línea con la estrategia de desarrollo tecnológico y crecimiento económico del país”, concluyó el director general de Política Regulatoria de la CRT.