Extrabajadores del IFT acusan a la CRT de incumplir sus pagos

El grupo de 133 extrabajadores asegura que ha actuado con prudencia e institucionalidad en espera de una respuesta clara y con certeza jurídica, por lo que piden a las autoridades atender su demanda. [Fotografía. Cuartoscuro]

Extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acusaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de incumplir el compromiso de pagarles la indemnización correspondiente, pese a que el organismo encabezado por la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez acordó gestionar los recursos antes de que terminara el año.

El reclamo incluye un adeudo acumulado en salarios e indemnizaciones que, según los afectados, asciende a cerca de 50 millones de pesos para un primer grupo, o hasta 128 millones de pesos si se considera al total de los 133 empleados que quedaron sin fuente de trabajo tras la desaparición del regulador.

“Los extrabajadores aún no hemos recibido el pago de la indemnización que por derecho nos corresponde, pese al compromiso establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)”, señalaron los inconformes.

De acuerdo con los afectados, el pasado 3 de noviembre, tras varias protestas pacíficas, los funcionarios de la CRT acordaron realizar gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de garantizar el pago de las compensaciones laborales.

Sin embargo, a cinco semanas del acuerdo, los afectados denuncian que no se ha confirmado una fecha de pago ni el monto de las compensaciones.

“A cinco semanas del acuerdo, aún no existe fecha confirmada de pago, ni se ha informado sobre el monto de las compensaciones que recibiremos”, expresaron los extrabajadores del IFT, quienes ocupaban cargos que iban desde choferes y enlaces hasta directores de área.

Si bien la semana pasada la CRT informó que este jueves se realizará una reunión tripartita entre Hacienda, la propia comisión y los extrabajadores, señalaron que el acuerdo inicial era que el pago quedaría listo en cuatro semanas, hecho que, afirman, no ocurrió.

El grupo de 133 extrabajadores asegura que ha actuado con prudencia e institucionalidad en espera de una respuesta clara y con certeza jurídica, por lo que piden a las autoridades atender su demanda.

“Es importante mencionar que nuestro movimiento ha actuado de manera prudente e institucional, en espera de que las autoridades den una respuesta clara”, señalaron.

Los afectados advirtieron que, si persiste la dilación y la falta de respuesta por parte de la CRT y las autoridades involucradas, emprenderán nuevas acciones para defender sus derechos laborales en caso de que persista la dilación.