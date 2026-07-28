Sheinbaum explica de qué trata la consulta sobre derechos de las audiencias: ‘No es censura’

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta para fortalecer el proyecto sobre los derechos de las audiencias, que tendría impacto en la radio y la televisión.

Ante los lineamientos que propone la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyo periodo de consulta concluirá el 21 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la idea de que se trate de censura a los medios y explicó que es un proceso de autorregulación.

“Es un proceso de autorregulación del medio (...). No tiene nada que ver con censura. Nada. Porque nosotros creemos en el derecho a la información, pero también creemos que las audiencias tienen derecho a exigirle al medio: ‘Si dijiste una mentira, comunica que fue una mentira’ o ‘hablaste de mí, permíteme hablar en tu medio para poder dar mi versión’”, comentó en la mañanera del 28 de julio.

¿Qué son los derechos de las audiencias y qué mecanismos de defensa propone?

Desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto, la CRT abrió un espacio para definir los derechos de las audiencias y un proceso de sanciones contra los medios de comunicación.

Las autoridades esperan recibir propuestas sobre lo que debería considerarse un derecho de las audiencias, principalmente en radio y televisión. Sin embargo, algunos de los lineamientos que ya contempla la propuesta son:

Recibir información veraz y oportuna. Los medios no deberán difundir información falsa o descontextualizada.

Los medios no deberán difundir información falsa o descontextualizada. Distinguir entre información noticiosa y opinión. Los medios deberán garantizar la distinción entre noticia y opinión mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

Los medios deberán garantizar la distinción entre noticia y opinión mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas. Distinguir entre publicidad y contenido. Los medios deberán diferenciar entre publicidad y contenido mediante menciones, mensajes en pantalla o plecas.

Los medios deberán diferenciar entre publicidad y contenido mediante menciones, mensajes en pantalla o plecas. Derecho de réplica. Las personas podrán solicitar al medio la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen.

Las personas podrán solicitar al medio la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen. Audiencias con discapacidad. Los medios deberán contar con servicios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, así como con representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

Además, la propuesta obliga a los canales o estaciones de radio públicas, comerciales o sociales a registrar y difundir su Código de Ética, así como a definir a su Defensor de las Audiencias. Esta figura será responsable de atender y resolver las quejas de televidentes o radioescuchas cuando consideren vulnerados sus derechos.

¿Cuál es el mecanismo de quejas?

La propuesta del Gobierno federal establece un plazo máximo de 20 días para atender las quejas de las audiencias.

El proceso inicia con la presentación de la queja. Posteriormente, la Defensoría de las Audiencias recibe el reclamo y solicita un informe al medio.

Si determina que existió una vulneración de derechos, la Defensoría emitirá una recomendación al medio. Si el medio no atiende la recomendación, la CRT tendría que intervenir.

Por último, se impondrían sanciones o multas conforme a lo establecido en la ley cuando exista una violación a los derechos de las audiencias y el medio no atienda la queja.