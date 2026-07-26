Sheinbaum formaliza cancelación del proyecto presa La Parota: ‘Afecta mucho a las comunidades’

La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la cancelación del proyecto hidroeléctrico presa La Parota, la obra de infraestructura que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició desde 2003, ya que, dijo, afectaba mucho a las comunidades.

La inquilina de Palacio Nacional, al encabezar un mitin en el Polideportivo Cici Renacimiento en Acapulco, Guerrero, donde entregó apoyos de la Pensión Mujeres Bienestar, informó que en sustitución de ese proyecto se construyen pozos para poder llevar agua a Acapulco.

“También les quiero decir una cosa: ayer les informe a toda la zona rural de Acapulco de esa zona que el proyecto de la presa de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades. Y en sustitución de ese proyecto pues estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco.

Además van a ser tanques altos que permitan que por gravedad lleguen incluso, se bombea la parte alta y llegue a las distintas colonias de Acapulco”, informó.

La mandataria detalló que, después de los dos huracanes El Otis y El John, que pasaron por Acapulco, su gobierno está haciendo obras de saneamiento, para que no haya contaminación de los ríos y está desazolvando para que tengan suficiente espacio para que no se desborden.

Anticipó que, “en caso de una situación anormal, tocamos madera, también estamos haciendo obras de agua potable”.

“Ayer estuvimos por el río Papagayo, les voy a platicar, porque de allí vienen una buena parte del agua que suministran Acapulco. Y en los dos huracanes se echaron a perder las bombas. Bueno, ahora estamos haciendo torres muy altas, para que cualquier cosa que pase con la crecida del río no se echen a perder esas bombas. Vamos a cambiar las redes de agua potable de las colonias de la parte alta, vamos a empezar por Renacimiento, vamos a arreglar esas redes de agua potable y también todas esas colonias”, detalló.

El sábado por la noche, Sheinbaum, en un mensaje publicado en X, dio a conocer que supervisó estas obras:

“Supervisamos la obra de los nuevos pozos radiales que contribuirán a fortalecer el abastecimiento de agua para Acapulco. Cada avance representa un paso más para el bienestar. Gracias por su cálido recibimiento, su confianza y su cariño. Ese amor es correspondido y nos motiva a seguir trabajando con más fuerza”, escribió.