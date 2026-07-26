¿Dónde y cuándo ver ‘El diablo viste a la moda 2′ en streaming?

El elenco original encabezado por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelve a reunirse en El diablo viste a la moda 2. (Foto: Prensa Disney Latino / IA Gemini).

¿Creías que un éxito en taquilla era suficiente? ¡Qué encantador! Mientras Anne Hathaway celebra el buen momento que vive La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que debutó con 264 millones de dólares en la taquilla mundial, la actriz también prepara el regreso de uno de los personajes más importantes de su carrera.

Andy Sachs vuelve a las oficinas de Runway para reencontrarse con Miranda Priestly, aunque esta vez el escenario es muy distinto al que dejó hace dos décadas.

Porque las revistas cambian, la moda evoluciona y el mundo editorial tampoco escapa a las transformaciones del negocio, El diablo viste a la moda 2 retoma la historia de Miranda, Andy, Emily y Nigel con el elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Después de su paso por los cines, la secuela ya tiene fecha para llegar al streaming y promete volver a colocar a Runway en el centro de la conversación.

Andy Sachs y Miranda Priestly se reencuentran en las oficinas de Runway, donde la industria editorial enfrenta una nueva etapa de transformación. (Foto: Prensa Disney Latino).

‘El diablo viste a la moda 2’ en streaming: Fecha y plataforma para ver la película

No llegues tarde. Miranda Priestly nunca ha sido paciente.

De acuerdo con la información oficial de Disney+, El diablo viste a la moda 2 estará disponible en la plataforma a partir del 29 de julio de 2026.

La película llegará al catálogo del servicio de streaming pocas semanas después de su estreno en salas y permitirá volver al universo de Runway, casi 20 años después del lanzamiento de la cinta original que convirtió a Miranda Priestly y Andy Sachs en dos de los personajes más recordados del cine.

Para ver la secuela será necesario contar con una suscripción activa a Disney+.

Quienes deseen refrescar la historia antes del estreno también podrán encontrar El diablo viste a la moda (2006) en la misma plataforma. La primera película sigue el recorrido de Andy, una periodista recién graduada que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la exigente editora de la revista Runway, donde descubre que el éxito profesional también puede tener un costo en su vida personal.

Anne Hathaway regresa como Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2, casi dos décadas después del estreno de la película original. (Foto: Prensa Disney Latino).

¿De qué trata ‘El diablo viste a la moda 2’?

Los tacones siguen siendo los mismos. El mundo alrededor cambió.

La secuela transcurre 20 años después de la historia original y marca el regreso de Andrea ‘Andy’ Sachs a la revista Runway. Ahora, la periodista vuelve a la publicación como editora de reportajes especiales y se encuentra nuevamente con Miranda Priestly, quien enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera.

La industria editorial ya no es la misma. En un contexto donde las revistas impresas atraviesan una transformación constante, Miranda intenta mantener vigente el imperio que construyó durante años al frente de Runway, mientras debe responder a nuevos desafíos dentro del panorama mediático.

Andy también ha cambiado. Después de dejar la revista para perseguir su carrera como periodista, regresa con mayor experiencia profesional y una visión distinta del oficio, lo que vuelve a colocarla frente a su antigua jefa.

El reencuentro no solo involucra a Miranda y Andy. Emily Charlton, quien en la primera película era la asistente principal de Miranda, ahora ocupa un cargo importante dentro de una marca de lujo. Su nueva posición la convierte en una pieza clave dentro de la historia y vuelve a cruzar su camino con las protagonistas.

Nigel Kipling continúa ligado a Runway y mantiene la cercanía con Miranda que lo caracterizó en la primera entrega.

La película vuelve a reunir al director David Frankel y a la guionista Aline Brosh McKenna, responsables de la cinta estrenada en 2006. La producción está encabezada por Wendy Finerman, mientras que Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna participan como productores ejecutivos.

Al igual que ocurrió con la primera película, Nueva York es el principal escenario de la historia. Sin embargo, la secuela también traslada parte de la acción a Milán y al lago de Como, en Italia, dos destinos ligados al mundo de la moda.

Meryl Streep vuelve a interpretar a Miranda Priestly, la editora de Runway, en la secuela que llegará a Disney+ el 29 de julio de 2026. (Foto: Prensa Disney Latino).

Reparto de ‘El diablo viste a la moda 2’

La regla sigue siendo la misma: nadie ocupa el lugar de Miranda Priestly. El regreso del elenco original es uno de los principales atractivos de la secuela.

Meryl Streep como Miranda Priestly .

como . Anne Hathaway como Andrea ‘Andy’ Sachs .

como . Emily Blunt como Emily Charlton .

como . Stanley Tucci como Nigel Kipling .

como . Kenneth Branagh como Stuart .

como . Justin Theroux como Benji .

como . Lucy Liu como Sasha .

como . Tracie Thoms como Lily .

como . Tibor Feldman como Irv .

como . B.J. Novak como Jay .

como . Patrick Brammall como Peter .

como . Simone Ashley como Amari .

como . Caleb Hearon como Charlie .

como . Helen J. Shen como Jin .

como . Rachel Bloom como Talia .

como . Larry Mitchell como Mack .

como . George C. Wolfe como Paul .

como . Daniel Liu como Dirk.

Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, regresa en El diablo viste a la moda 2 convertida en una figura clave dentro de una marca de lujo. (Foto: Prensa Disney Latino).

Además del elenco principal, la película incluye varios cameos:

Lady Gaga , quien además interpreta la canción original ' Shape of a Woman’ durante una escena de la Semana de la Moda de Milán.

, quien además interpreta la canción original ' durante una escena de la Semana de la Moda de Milán. Donatella Versace .

. Heidi Klum .

. Naomi Campbell .

. Marc Jacobs .

. Domenico Dolce y Stefano Gabbana .

y . Brunello Cucinelli , junto con Camilla y Carolina Cucinelli .

, junto con y . Ashley Graham .

. Winnie Harlow .

. Amelia Gray Hamlin .

. Karolína Kurková .

. Anok Yai .

. Law Roach .

. Edward Enninful .

. Vanessa Friedman , directora de moda y crítica del The New York Times .

, directora de moda y crítica del . Tina Brown , periodista y exeditora de Vanity Fair y The New Yorker .

, periodista y exeditora de y . Kara Swisher , periodista especializada en tecnología.

, periodista especializada en tecnología. Molly Jong-Fast , escritora y analista política.

, escritora y analista política. Brigitte Lacombe , fotógrafa francesa.

, fotógrafa francesa. Tomi Adeyemi , escritora.

, escritora. Marc Glimcher , director ejecutivo de Pace Gallery.

, director ejecutivo de Pace Gallery. Richard Kirshenbaum , autor y experto en branding.

, autor y experto en branding. Adam Pendleton , artista contemporáneo.

, artista contemporáneo. Ciara .

. Rory McIlroy .

. Karl-Anthony Towns .

. Jon Batiste y Suleika Jaouad .

y . Ronny Chieng .

. Jenna Bush Hager .

. Amelia Dimoldenberg .

. Hannah Berner .

. Paige DeSorbo .

. Wisdom Kaye .

. Frederic Aspiras y Sarah Tanno, colaboradores de Lady Gaga.

Con información de EFE.