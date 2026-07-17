¿Qué pasa con Odiseo? Final explicado de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

‘La Odisea’ ya está disponible en los diferentes complejos de cine de México, entre ellos la Cineteca Nacional. (Foto: EFE)

Veinte años le tomó a Odiseo regresar a Ítaca tras partir a la guerra de Troya. Diez los pasó combatiendo y otros diez intentando encontrar el camino de vuelta a casa, solo para descubrir que nada era igual en el reino donde Penélope aún lo esperaba. Eso es La Odisea.

El poema épico que Homero compuso hace miles de años llega ahora al cine de la mano del director Christopher Nolan, con un elenco encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland.

Aunque la historia conserva momentos clave del viaje de Odiseo, como sus encuentros con Polifemo, Circe y Calipso, la adaptación incorpora varios cambios que resultan especialmente notorios en el desenlace.

`La Odisea´ de Christopher Nolan ha tenido un coste de más de 250 millones de dólares. Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

¿De qué trata ‘La Odisea’? Esto pasa al final de la película

La nueva película de Christopher Nolan toma como base el poema épico de Homero; sin embargo, modifica varios aspectos de la historia protagonizada por Matt Damon, Zendaya y Robert Pattinson.

Si aún no has visto la película, te recomendamos hacerlo antes de continuar, ya que a partir de este momento hablaremos abiertamente de su desenlace.

Tras diez años de travesía, Odiseo, interpretado por Matt Damon, finalmente regresa a Ítaca, donde descubre que nada es como lo dejó. Su palacio está ocupado por pretendientes que buscan casarse con Penélope, convencidos de que el rey murió en la guerra de Troya.

Amparados en la Ley de Zeus, los hombres convierten el lugar en escenario de banquetes interminables, mientras incomodan a Argos, el perro de Odiseo; a Telémaco, su hijo, y a Eumeo, su sirviente más fiel.

Para recuperar su reino, Odiseo oculta su identidad bajo el nombre de Sinón y se presenta como un vagabundo. Con ayuda de Telémaco logra infiltrarse en uno de los banquetes y, tras enfrentarse con Antínoo, revela que luchó en la guerra de Troya, lo que despierta el interés de Penélope.

Matt Damon es Ulises (Odiseo) en 'La Odisea', película del director Christopher Nolan. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

Ella decide recibirlo en privado. Durante la conversación, Odiseo reconoce que él y los demás veteranos son los llamados “hombres del mar”, responsables de saquear pueblos y provocar guerras sin respetar la Ley de Zeus. A través de flashbacks también recuerda que la estrategia del caballo de Troya desencadenó la muerte y los abusos contra numerosos inocentes.

Después de escucharlo, Penélope reconoce quién es en realidad y anuncia una prueba para elegir a su futuro esposo: tensar el arco y hacer pasar una flecha por un túnel de hachas, hazaña que solo Odiseo era capaz de realizar.

Tras el fracaso de los pretendientes, el supuesto vagabundo pide su turno, supera el desafío y revela su verdadera identidad. Sin darles oportunidad de reaccionar, acaba con todos ellos. Aunque resulta herido, logra reunirse con Penélope.

Entonces le explica que regresó únicamente para verla una última vez, pues su intención es exiliarse y dejar el reino en manos de Telémaco, representante de una nueva generación.

Antes de partir, Odiseo asegura que su hijo enfrentará la llamada Edad Oscura griega, un periodo en el que, de acuerdo con World History Encyclopedia, se fragmentó la organización política, disminuyó la producción artística y desapareció el sistema de escritura.

Finalmente, Penélope decide acompañarlo y ambos abandonan Ítaca para navegar juntos hacia el horizonte.

‘La Odisea’: ¿Cuáles son las diferencias entre el final de la película y el libro?

El desenlace de la película de Nolan resulta mucho más romántico que el del poema de Homero. En el texto original, Odiseo también acaba con los pretendientes de Penélope.

Sin embargo, esa matanza desata el caos en Ítaca y provoca una guerra interna. Atenea interviene para evitar más muertes y hace que todos olviden lo ocurrido.

Además, Odiseo no se condena al autoexilio, sino que continúa gobernando Ítaca. Aunque vuelve al mar para honrar a los hombres que perdió en la guerra y cumplir los designios de los dioses, realiza ese viaje sin Penélope.