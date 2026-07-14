¿Cuándo se estrena ‘Nadie nos va a extrañar 2’? Todo lo que sabemos de la nueva temporada

Esto es todo lo que sabemos de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar'. (Foto: Prime Video)

La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar llega con altas expectativas entre los seguidores de la popular serie que estuvo en tendencia tras conquistar al público con una historia que mezcla la nostalgia de los años 90, la amistad y los problemas que enfrentan los adolescentes.

Los nuevos episodios retomarán la vida de los protagonistas tras el impactante final de la primera entrega, mientras intentan sobreponerse a la pérdida de uno de sus amigos y enfrentan nuevos desafíos dentro y fuera de la escuela.

Además, el tráiler presenta 'Sentimiento raro‘, una canción de Julieta Venegas realizada exclusivamente para la producción de Prime Video. La cantante ya había colaborado con la producción al interpretar 'A dónde va el viento‘, tema principal de la primera temporada.

La historia de 'Nadie nos va a extrañar 2' retoma la vida de los protagonistas tras la muerte de Memo. (Foto: Prime Video)

¿De qué trata la temporada 2 de ‘Nadie nos va a extrañar’?

La segunda temporada retoma la historia después de la muerte de Memo, quien decidió quitarse la vida para evitar ser separado de sus amigos cuando sus padres planeaban llevarlo a vivir al extranjero.

Tras el duro golpe, Marifer, Daniela, Tenoch y Alex enfrentan el duelo mientras se cuestionan si deben continuar con el negocio de vender tareas, guías de estudio y proyectos escolares. Finalmente, deciden seguir adelante como una forma de honrar la memoria de su amigo.

Sin embargo, los problemas apenas comienzan. Un nuevo grupo de estudiantes aparece para competir directamente con ellos, lo que desencadena nuevos conflictos dentro de la escuela.

A ello se suman los retos propios de la adolescencia, como la búsqueda de identidad, las relaciones amorosas, la amistad, la presión académica y los cambios personales que marcarán esta nueva etapa de los protagonistas.

¿Cuándo se estrena ‘Nadie nos va a extrañar’ temporada 2?

Prime Video confirmó que la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar se estrena el viernes 7 de agosto de 2026.

Hasta el momento, la plataforma no ha informado si liberará todos los episodios el mismo día o si optará por un lanzamiento semanal, como ocurre con otras de sus producciones originales.

¿Dónde ver ‘Nadie nos va a extrañar’?

La primera temporada de la serie y los nuevos episodios de Nadie nos va a extrañar estarán disponibles exclusivamente en Prime Video.

Para acceder a la serie es necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming de Amazon, ya sea en su modalidad mensual o anual.

El elenco principal de 'Nadie nos va a extrañar' regresa para su segunda temporada. (Foto: Prime Video)

Reparto de ‘Nadie nos va a extrañar 2’

La segunda temporada cuenta con el regreso de los protagonistas que dieron vida al grupo de amigos durante la primera entrega, entre ellos:

Axel Madrazo como Alex .

. Camila Calónico como Marifer .

. Virginio Delgado como Tenoch .

. Macarena Oz como Daniela .

. Ernesto Godoy como Memo, cuya historia seguirá teniendo un papel importante en la trama a través de los recuerdos de sus amigos.

Además del elenco principal, la nueva temporada incorpora personajes que ponen a prueba la amistad y la unión de los protagonistas y dan origen a nuevos conflictos dentro de la preparatoria, ampliando la trama de la serie con otras historias.