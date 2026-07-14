Crowdfunding inmobiliario expande

Inverteca es la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario del norte de México (Foto: Facebook | Inverteca.mx)

La democratización de la inversión inmobiliaria con usuarios de menor ticket es una tendencia creciente en el negocio del crowdfunding, que se expandió a un ritmo de 42% de nuevo fondeo con el cual acumuló al cierre de 2025, una captación de 5 mil 909 millones de pesos.

En este sentido, Daniel Quintanilla, director general de Inverteca considera que es un nicho complementario a la participación que vehículos de inversión institucional como FIBRAS y CKDEs en el sector inmobiliario han alcanzado en los últimos años, debido a las oportunidades de exposición con inversionistas de menores montos y las oportunidades de inversión en regiones con potencial, como el norte del país.

“Es un sector muy bueno porque se especializa en adquirir activos con contratos de mejor calidad de inquilinos y a mayor plazo, con lo cual se obtienen ingresos más predecibles”, dice.

A diferencia de la operación de otros vehículos de inversión que requieren de mayor capital y un enfoque hacia inversionistas con alto patrimonio o propietarios de family offices, esta alternativa busca democratizar la inversión al dar acceso de manera sencilla y simplificada al sector inmobiliario.

En contraparte, asegura Quintanilla, este tipo de plataformas permiten a inversionistas comunes tener exposición a activos de mayor escala y perfil.

Ante el contexto actual del mercado, la empresa planea efectuar en 2027 un proceso de levantamiento de capital por un millón de dólares, que se destinarán al financiamiento de nuevos proyectos, acelerar el crecimiento al expandir su operación en nuevos mercados y en especial robustecer sus procesos tecnológicos.

El directivo explica que las inversiones del tipo si bien tienen rendimientos sujetos a las variables de cada proyecto y sector, en promedio un inversionista genera rendimientos promedio de entre 7 y 10%, que se suman a la plusvalía anual de cada activo.

Al igual que otros vehículos de inversión, los inmuebles adquiridos gozan del beneficio del nivel de ocupación, las rentas estabilizadas y la evolución del valor en el tiempo de los activos.

En una primera etapa, la firma inició su plataforma al sumar un portafolio de 82 propiedades integradas en un fideicomiso administrado por Banco Actinver, activos de tipo comercial, industrial y educativos.

Entre los inquilinos del mismo, destacan BBVA, Santander, Oxxo, Farmacias Benavides y Cervecería Cuauhtémoc, entre otros.

Un segundo proyecto financiado en la plataforma es la compra de una bodega industrial con un contrato de arrendamiento, que genera una renta activa, ubicada en Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey.

Inverteca es la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario del norte de México autorizada el año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México para operar como Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) considerado en el marco de la Ley Fintech.

Mediante su plataforma tecnológica la firma estructura y publica proyectos de inversión, haciendo factible que usuarios participen a partir de un ticket inicial de 5 mil pesos y hasta un millón de pesos en cada desarrollo.

Actualmente cuenta con más de 500 usuarios registrados y estima alcanzar 5 mil inversionistas y 360 millones de pesos invertidos en los próximos 2 años.

Al cierre de la primera mitad del año, la empresa alcanzó entre 75 y 80% de las metas previstas en 2026.