¿Quién es quién en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan? Guía completa del reparto y los personajes

La cuenta regresiva para el estreno de ‘La Odisea’ (2026) ya comenzó. En unos días, la nueva película de Christopher Nolan estará en todos los cines en México y promete ser uno de los estrenos cinematográficos más interesantes de este 2026.

Con un reparto de primer nivel y escenarios imponentes que darán vida a uno de los clásicos de la literatura universal —el poema épico de Homero— el cineasta británico vuelve a apostar por una superproducción, tras el éxito mundial de ‘Oppenheimer’ (2023), con la que arrasó en la 96ª edición de los Premios Oscar.

Pero, ¿qué hace a ‘La Odisea’ tan esperada y cuál es la diferencia con las otras cintas dirigidas por Nolan?

Las expectativas alrededor de la cinta son especialmente altas. En entrevista con la revista Time, Nolan describió el proyecto como una oportunidad para llevar a la pantalla una historia que ha influido en siglos de narrativa occidental.

El director explicó que la obra original contiene elementos de aventura, fantasía, drama humano y exploración psicológica que siguen vigentes miles de años después de haber sido escrita. Además, destacó que la película fue concebida para aprovechar al máximo las posibilidades del formato IMAX y un mínimo de CGI.

La ambición del proyecto también se refleja en su elenco. La producción reúne a algunos de los actores más reconocidos de Hollywood como Matt Damon, Tom Holland y Zendaya, así como a las ganadoras del Oscar Charlize Theron, Anne Hathaway (’El diablo viste a la moda 2’) y Lupita Nyong’o, en una adaptación que promete combinar el espectáculo visual con una visión más contemporánea y oscura de los personajes del mito griego.

Si eres de los que ya cuenta los días para el estreno, aquí te contamos quién es quién en ‘La Odisea’. Descuida: esta guía está prácticamente libre de spoilers, incluso si aún no has leído este clásico de clásicos.

El director Christopher Nolan con Matt Damon (como Odiseo) y Zendaya (como Atenea), en el set de 'La Odisea'. (Melinda Sue Gordon Universal Pictures/EFE)

Matt Damon interpreta a Odiseo

El protagonista de la película es Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, rey de Ítaca.

Se trata del personaje central del relato y del hombre cuya travesía constituye el eje de la historia. Nolan ha señalado que la dimensión humana del personaje fue uno de los aspectos que más le interesaron de la obra original: un líder obligado a enfrentar desafíos constantes mientras intenta regresar a su hogar.

En el poema de Homero, Odiseo (o Ulises, su nombre romano) no destaca por su fuerza física, sino por su ingenio, capacidad estratégica y habilidad para resolver situaciones límite. Precisamente esa dimensión humana es la que Nolan busca explorar en su versión de ‘La Odisea’, alejándose de la imagen tradicional del “héroe invencible”.

Tom Holland es Telémaco

Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo. Dentro del poema, este personaje representa el tránsito hacia la madurez y desempeña un papel fundamental en diversos momentos de la narración.

Aunque suele quedar a la sombra de su padre, Telémaco es una de las figuras más importantes de la obra de Homero. Su historia refleja el paso de la adolescencia a la vida adulta en medio de la incertidumbre y la ausencia de quien debía guiarlo.

A través de él, el poema también explora temas como la identidad, la responsabilidad y el peso del legado familiar.

Anne Hathaway es Penélope

Anne Hathaway dará vida a Penélope, esposa de Odiseo. Reconocida por su inteligencia, paciencia y determinación, Penélope es considerada uno de los personajes femeninos más influyentes de la tradición occidental.

Más allá de ser la esposa del protagonista, Penélope representa la fortaleza, la astucia y la capacidad de resistir frente a la incertidumbre. En ‘La Odisea’, su papel es esencial porque enfrenta durante años la presión de numerosos pretendientes que buscan ocupar el lugar de Odiseo. Sin embargo, su inteligencia y temple le permiten mantener el control de una situación cada vez más tensa.

La actriz colabora de nuevo con Nolan después de haber trabajado con él en ‘Batman: el caballero de la noche asciende’ (2012) e ‘Interstellar’ (2014).

Robert Pattinson es Antínoo

Robert Pattinson interpretará a Antínoo, uno de los personajes más influyentes dentro de los acontecimientos que se desarrollan en Ítaca durante la ausencia de Odiseo.

En el poema de Homero, este personaje es el más destacado y desafiante de los pretendientes de Penélope, por lo que su papel resulta clave para comprender la tensión que se vive en el reino mientras su soberano permanece lejos de casa.

La participación de Pattinson en esta cinta marca su segundo proyecto junto a Christopher Nolan después de ‘Tenet’ (2020).

Zendaya es Atenea en ‘La Odisea’

La actriz de ‘Euphoria’ interpretará a Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la estrategia y la guerra.

Considerada una de las deidades más importantes del Olimpo, Atenea desempeña un papel fundamental dentro de la historia al representar la inteligencia, la prudencia y la protección de los héroes.

En el poema de Homero, Atenea es la gran protectora de Odiseo y actúa como su guía y consejera, interviniendo en momentos clave para orientarlo a él y a su hijo Telémaco.

Samantha Morton es Circe

Samantha Morton dará vida a Circe, la poderosa hechicera de la mitología griega cuyo encuentro con Odiseo se ha convertido en uno de los pasajes más célebres del poema de Homero.

En la historia, representa una prueba decisiva para el héroe, desafiando no solo su fuerza, sino también su inteligencia y capacidad para sobreponerse a la adversidad.

La mexicana Lupita Nyong’o es Helena de Esparta

Lupita Nyong’o interpretará a Helena de Esparta, una de las figuras más célebres de la mitología griega y cuyo destino está estrechamente ligado a la Guerra de Troya. Considerada símbolo de belleza en la tradición clásica, su historia ha inspirado innumerables obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos.

Helena forma parte del contexto político y familiar que rodea los acontecimientos posteriores al conflicto bélico. Su presencia ayuda a comprender las consecuencias de la guerra sobre los reinos griegos y el complejo entramado de alianzas y rivalidades que dejó el enfrentamiento entre griegos y troyanos.

Jon Bernthal es Menelao

Jon Bernthal dará vida a Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena. Su historia está estrechamente ligada al origen de la Guerra de Troya.

En ‘La Odisea’, Menelao representa la memoria de la guerra y el mundo que Odiseo dejó atrás antes de emprender su largo regreso a Ítaca.

Mia Goth es Melanto

Mia Goth interpretará a Melanto, un personaje secundario, pero relevante dentro de los acontecimientos que tienen lugar en el palacio de Ítaca. Aunque no es una de las figuras más conocidas para el público general, su participación resulta clave para entender las tensiones y conflictos que se desarrollan durante la ausencia de Odiseo.

Himesh Patel es Euríloco

Himesh Patel asumirá el papel de Euríloco, uno de los compañeros más cercanos de Odiseo durante su travesía. En el clásico de Homero, destaca por acompañar al héroe en varios de los desafíos que enfrenta a lo largo del viaje.

Benny Safdie es Agamenón

Benny Safdie interpretará a Agamenón, rey de Micenas y uno de los principales líderes del ejército griego durante la Guerra de Troya. Su figura es fundamental dentro de la mitología griega y permite conectar ‘La Odisea’ con otros grandes relatos del ciclo troyano, reforzando la intención de Christopher Nolan de situar la historia dentro de un universo épico más amplio.

John Leguizamo es Eumeo

John Leguizamo dará vida a Eumeo, el fiel sirviente de Odiseo y uno de los personajes más leales del poema. A diferencia de reyes, guerreros y dioses, Eumeo representa la fidelidad, la humildad y la nobleza, cualidades que lo convierten en uno de los aliados más importantes del protagonista y en una de las figuras más entrañables de la obra de Homero.

Charlize Theron es Calipso

Charlize Theron interpretará a Calipso, una poderosa ninfa marina, hija del titán del océano Atlas, quien se encuentra con Odiseo en la isla de Ogigia después de naufragar.

En el poema de Homero, su personaje representa una de las pruebas más significativas del héroe, al confrontarlo con el deseo, la inmortalidad y el anhelo de regresar a su hogar.

¿Qué personajes faltan por revelar en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan?

Aunque gran parte del elenco principal ya tiene un personaje confirmado, todavía hay varios nombres cuyo papel permanece en secreto. Entre ellos se encuentran Elliot Page, Corey Hawkins, Shiloh Fernandez, Jovan Adepo, Logan Marshall-Green y el rapero Travis Scott.

El caso que más ha llamado la atención es el de Elliot Page. En redes sociales surgieron especulaciones de que podría interpretar a Aquiles, mientras que otras filtraciones recientes lo vinculan con personajes como Sinon o Elpénor.

Sin embargo, ni Universal Pictures ni Christopher Nolan han revelado oficialmente qué papel desempeñará en la película, por lo que su participación es uno de los mayores misterios del reparto.

La visión de Christopher Nolan sobre ‘La Odisea’

Más allá del espectacular reparto, el director confesó a Time que durante más de 20 años buscó llevar esta adaptación a la pantalla grande, luego de que no pudiera concretar las conversaciones para dirigir ‘Troya’ (2004).

“Lo que nunca se había hecho era una adaptación cinematográfica de La Odisea con toda la capacidad de una gran producción de Hollywood. Es un vacío extraño en la historia del cine", contó Nolan a la periodista Eliana Dockterman.

Con una presupuesto cercano a los 250 millones de dólares, un reparto repleto de estrellas y la firma de uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas, ‘La Odisea’ llega a las salas de cine mexicanas este 16 de julio con la intención de convertirse en el gran fenómeno cinematográfico del verano.

Christopher Nolan llega a los Oscar el 10 de marzo de 2024, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

Ficha técnica de ‘La Odisea’