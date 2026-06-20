La historia real detrás de una escena de ‘El Día de la Revelación’ que sí ocurrió en México

Rafael Pacheco tenía 20 años cuando desapareció de los radares durante un vuelo de práctica sobre Chimalhuacán, Estado de México.

Medio siglo antes de que Steven Spielberg concibiera ‘El Día de la Revelación’ (2026), su nueva película sobre encuentros extraterrestres, el piloto mexicano Rafael Pacheco Pérez protagonizó uno de los casos más enigmáticos del fenómeno OVNI, un episodio que podría haber servido de inspiración para una de las escenas de la cinta.

La historia se remonta a 1976. En ese entonces, un joven estudiante de la Escuela de Aviación de México desapareció de los radares durante cerca de una hora, mientras realizaba un vuelo de rutina en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México.

Pero lo más inquietante ocurrió cuando restableció contacto con la torre de control y transmitió un mensaje que, según los testimonios de la época, parecía provenir de una inteligencia desconocida.

“No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos; basta con saber que nosotros somos habitantes de este universo al que ustedes pertenecen”, habría dicho una voz surgida desde la cabina de la aeronave.

50 años después, esta historia ha sido “desempolvada” debido a las similitudes que guarda con una de las escenas de ‘El Día de la Revelación’, la cinta con la que Spielberg regresa al género ufológico después de éxitos de taquilla como ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’ (1977) e ‘E.T., el extraterrestre’ (1982).

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra una escena de "El día de la revelación". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP) (Universal Pictures and Amblin Entertainment/Universal Pictures and Amblin En)

El día que el piloto Rafael Pacheco desapareció de los radares

Era el 21 de junio de 1976. Rafael Pacheco Pérez, de apenas 20 años y con 52 horas de vuelo registradas, realizó un vuelo de práctica a bordo de una avioneta Cessna 150, aeronave cuya velocidad de crucero ronda los 170 kilómetros por hora.

Según los relatos sobre el incidente, la aeronave partió a las 8:15 de la mañana de la Escuela de Aviación en Chimalhuacán, en lo que debía ser un vuelo rutinario. De pronto, la avioneta desapareció de los radares y reapareció una hora después sobrevolando Acapulco.

Una ruta de esa distancia normalmente requería al menos tres horas de vuelo; sin embargo, el joven piloto habría completado el trayecto en apenas 60 minutos, un detalle que desconcertó tanto a los controladores aéreos como al propio Pacheco.

Según consta en documentos de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pacheco Pérez solo debía sobrevolar la zona de Chimalhuacán para luego regresar a la Ciudad de México. ¿Entonces qué hacía en Acapulco y cómo llegó ahí?

El misterioso mensaje ‘extraterrestre’ desde la cabina

La extraña desaparición de la avioneta ya era suficiente para generar dudas, pero lo que ocurrió durante las comunicaciones con tierra sigue siendo, hasta la fecha, uno de los mayores misterios de la aviación mexicana.

Notas periodísticas de la época indican que Rafael Pacheco, presuntamente en un estado de trance, comenzó a hablar con una voz distinta a la habitual y aseguró estar transmitiendo un mensaje de entidades que no pertenecían a la Tierra.

“Nuestro planeta está a años luz de ustedes... nosotros somos físicamente iguales a ustedes... todas las razas del universo somos físicamente iguales. Básteles únicamente saber que no están ustedes solos en el universo y habemos otras razas... los estamos observando”, fue parte de lo que escucharon los controladores aéreos de la torre de control de Acapulco.

Carlos de Kretschy, el controlador que recibió el mensaje, aseguró en entrevistas que el mensaje fue transmitido por la frecuencia de 118.5 MHz. Agregó que al hacer preguntas en inglés y en alemán, Rafael Pacheco Pérez respondió de manera fluida en ambos idiomas, lo que era aún más inexplicable debido a que el joven piloto no era poliglota.

En la grabación, que todavía puede encontrarse en YouTube, se escucha a uno de los controladores aéreos preguntar si el piloto se encontraba en estado hipnótico y si el supuesto mensaje estaba siendo transmitido a través de él.

— Entiendo (que) el piloto está en estado hipnótico, a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Ustedes están haciéndolo a distancia a través del piloto, ¿correcto?

—Es correcto —responde la voz—. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Es decir, esta es su voz. Él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando como si fuera un micrófono.

¿Qué pasa en ‘El Día de la Revelación’ de Steven Spielberg?

El caso de Rafael Pacheco Pérez guarda paralelismos con una de las escenas de ‘El Día de la Revelación’, donde la protagonista Margaret Fairchild, una presentadora de televisión interpretada por Emily Blunt (’El diablo viste a la moda’), experimenta fenómenos extraordinarios como la capacidad de hablar idiomas que no domina, además de convertirse en una especie de “canal” a través del cual se comunican estos seres extraterrestres.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt y Josh O'Connor, de izquierda a derecha, en una escena de "Disclosure Day". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP) (Universal Pictures and Amblin En; Universal Pictures and Amblin Entertainment/Universal Pictures and Amblin En)

Las incógnitas detrás del vuelo de Rafael Pacheco

Luego de que la torre de control reportó el extraño comportamiento de Rafael Pacheco Pérez, el piloto fue instruido para dar algunas vueltas por la Zona Diamante y finalmente aterrizar sobre el puerto de Acapulco.

Al bajar de la avioneta, el joven inmediatamente fue interrogado sobre lo sucedido durante el vuelo, pero aseguró que no podía explicar con claridad cómo había llegado tan rápido a Acapulco ni recordar el contenido de las transmisiones realizadas por radio.

Las incógnitas aumentaron cuando un técnico de Aeroméxico inspeccionó la avioneta Cessna y descubrió que el aparato conservaba prácticamente todo su combustible. El hallazgo llamó la atención porque un recorrido entre el Estado de México y Acapulco habría consumido la mayor parte de la carga.

Según notas periodísticas de aquellos años, Pacheco Pérez también fue sometido a análisis médicos para descartar el consumo de drogas o alguna condición que pudiera explicar su comportamiento. No obstante, un informe del Centro de Salud de Acapulco concluyó que se encontraba en perfecto estado físico y que no presentaba rastros de sustancias.

Esa falta de respuestas alimentó aún más el misterio. Mientras algunos atribuyeron el incidente a una experiencia paranormal o a un presunto contacto extraterrestre, otros apuntaron a posible errores de navegación o reconstrucciones exageradas de los hechos con el paso de los años.

Rafael Pacheco Pérez sostuvo hasta el final que no recordaba lo ocurrido aquel día. En entrevistas posteriores, incluso expresó sus dudas sobre la naturaleza benevolente de los supuestos seres que, según el mensaje transmitido desde la aeronave, se habían comunicado a través de él.

Lo cierto es que, tras aquel episodio, Rafael Pacheco Pérez nunca volvió a pilotar un avión.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra una escena de "El día de la revelación". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP) (Universal Pictures and Amblin En; Universal Pictures and Amblin Entertainment/Universal Pictures and Amblin En)

De los archivos desclasificados del Pentágono a ‘El Día de la Revelación’

‘El Día de la Revelación’ (Disclosure Day) parte de una pregunta similar a la que ha rodeado durante décadas el caso de Rafael Pacheco: ¿qué ocurriría si existieran pruebas de que la humanidad no está sola en el universo?

En entrevista para la agencia EFE, Spielberg explicó que la idea surgió después de que en 2017, The New York Times publicara un artículo sobre un misterioso programa del Pentágono sobre ovnis, junto con informaciones sobre avistamientos en diversos países.

Recientemente, el gobierno de Donald Trump desclasificó archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP), y diversos informes de avistamientos alrededor del mundo.

La principal premisa de Disclosure Day pone el foco en la documentación oculta que todavía existe sobre la existencia de vida extraterrestre, en manos de quién está (la CIA confirmó la existencia del Área 51 en 2013, por ejemplo) y se pregunta de qué forma impactaría en la humanidad si todo este material finalmente viese la luz.

“Es ciencia ficción, pero puede que, algún día, sea más ciencia que ficción”, dijo el ganador del Oscar, quien bromeó con lo que haría si algún día se encuentra con un alienígena. “Le diría: ¿has visto ‘E.T.’?”