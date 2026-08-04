Para evitar su destiero: ‘El R1′ del CJNG tiene dos amparos vigentes

Ramón Ángel, alias 'El R1', fue detenido por estar vinculado con los casos de Carlos Manzo y Valeria Márquez.

El considerado miembro del primer círculo en el Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1′ o ‘El Moncho’, tiene dos amparos vigentes, interpuestos en el marco de su detención.

‘El R1′ cuenta con amparos con la intención de evitar su destierro y garantizar su integridad. Pero las medidas cautelares descritas en los expedientes no implican su liberación o algún otro beneficio.

En expedientes judiciales es identificado como un operador histórico del CJNG y se le atribuye una relación cercana con Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder de esa organización criminal.

Los procesos fueron radicados en el Juzgado Decimoquinto de Distrito Penal con sede en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

El primero de los juicios de garantías tiene el número de expediente 864/2026, en su acuerdo fechado el 31 de julio se da cuenta que la defensa de Ramón Ángel reclama actos atribuidos al Titular de la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, la incomunicación y posibles actos de tortura, además que se exige el respeto a su integridad física.

También reclama que se le haya ejecutado la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en la modalidad de venta, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues desestima las imputaciones.

Tiene como fecha de audiencia constitucional el 7 de agosto próximo.

Defensa del ‘R1′ señala a Sheinbaum como autoridad responsable

En tanto en el otro expediente con el número 866/2026 señala como autoridad responsable a la Presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheimbaun Pardo y otras autoridades.

Este expediente contiene una queja a la emisión de la orden de detención contra el ‘R1′.

También reclama actos incomunicación y tortura, y que se le pretenda expulsar del territorio nacional y que eventualmente se les pretenda desterrar a los Estados Unidos de América, donde pudieran fincarle cargos judiciales.

Esta demanda de amparo fue admitida, y se tiene como fecha constitucional el 10 de septiembre próximo.

¿De qué es acusado ‘El R1′, miembro del CJNG?

El apodado ‘R1′ es señalado de operar una red de extorsiones y cobro de piso contra productores de limón, aguacate y ganaderos en Michoacán, además de presuntamente coaccionar a servidores públicos.

Ramón Ángel también es considerado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. De acuerdo a las declaraciones de presuntos participantes detenidos, el ataque fue una represalia por sus campañas contra el narcotráfico.

La Fiscalía General de Jalisco también lo investiga por su presunta participación como autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025. La indagatoria sostiene que su hijo Francisco habría mantenido una relación sentimental con la creadora de contenido y que, presuntamente, ordenó su asesinato.

El también apodado como “Moncho” ya había sido capturado por el personal militar en 2012, y se le sentenció a 20 años de prisión, pero en noviembre de 2022 una jueza federal ordenó su libertad absoluta.

La orden judicial se ejecutó durante un fin de semana, y salió de presidio sin mayores complicaciones; entonces retomó el control delictivo en la región llamada Tierra Caliente, en los límites de Jalisco y Michoacán.