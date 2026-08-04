Delfines inmóviles bajo el sol en Dolphin Discovery de Cancún: ¿Les aplicarán la eutanasia?

Veeleaf y Tide Breakers han documentado el estado de los delfines del Dolphin Discovery Ventura Park, clausurado en 2025.

La organización por los derechos de los animales, Veeleaf, señaló que nueve delfines están en condiciones de salud grave y prácticamente abandonado tras el cierre de Dolphin Discovery Ventura Park en Cancún, que fue clausurado en octubre de 2025.

Dolphin Discovery es el delfinario adjunto al Ventura Park, un complejo que ha estado cerrado desde hace más de un año. En enero de 2025, la compañía anunció el cese de sus operaciones de manera indefinida por mantenimiento.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el Dolphin Discovery en octubre pasado y aseguró a los delfines (dos hembras y siete machos).

Meses después del cierre del delfinario, adjunto al Ventura Park, Veeleaf y Tide Breakers han compartido imágenes y videos de los nueve delfines que continúan en cautiverio. Los delfines están en pequeñas albercas donde apenas pueden moverse, son alimentados con pequeñas porciones una vez al día y pasan todo el tiempo bajo el sol, sin zonas para protegerse.

Las organizaciones, que han documentado el estado de los delfines de Ventura Park con sobrevuelos, señalan que la situación de estos ejemplares es devastadora.

¿Qué ha pasado con los delfines de Ventura Park?

Mincho, un delfín adulto con cáncer y ceguera, se estrelló contra el concreto durante un entrenamiento de acrobacias en el Dolphinaris Barceló. Aunque el incidente ocurrió en 2020, cuando el ejemplar tenía 30 años, la imagen fue ampliamente compartida en redes sociales hasta 2025. En pocos meses fue creada y aprobada la Ley General de Vida Silvestre, conocida como Ley Mincho, en junio de 2025.

Tras el accidente, el delfín Mincho fue reubicado por Profepa, que lo trasladó del Barceló a las instalaciones de Dolphin Discovery de Ventura Park, donde aún continúa, según confirmó Óscar Rébora, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), en diciembre de 2025.

De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, los animales asegurados deben ser reubicados conforme a protocolos que garanticen su integridad física y su bienestar. Si bien un traslado anticipado podría representar un riesgo para la salud de estos ejemplares, la legislación también obliga a las autoridades a garantizar condiciones dignas durante el resguardo y a transparentar el proceso.

Activistas de Veeleaf documentaron en videos las 16 horas de un solo día para revisar las condiciones en que están los delfines abandonados en el Dolphin Discovery. Como parte de su rutina, se observó que los cuidadores llegan a las 8:00 horas del día, a las 09:00 horas les reparten medicamentos a los delfines. Los delfines reciben una única comida hacia las 13:00 horas y pasan el resto del tiempo en las piscinas bajo el sol, sin cuidadores.

“Sí están abandonados la mayor parte del día, con una alimentación súper escasa, luego estar sin alimentación durante 18 a 20 horas. Y están inmóviles, sumergidos, estáticos, viendo solamente fijo a un lugar y esa es la realidad”, apuntó Fabián Punto, cofundador de Veeleaf, en una entrevista con Milenio TV.

En abril pasado, tras la difusión de videos que alertaban sobre la situación de los nueve delfines en el Ventura Park, la Profepa negó que los mamíferos estuvieran abandonados y aseguró que los animales recibían cuidados veterinarios diarios. La autoridad también destacó que los delfines tenían enfermedades previas a la clausura del parque.

Más recientemente Gustavo Ampugnani, director de inspección de vida silvestre de la Profepa, dijo en una entrevista con dicho medio que los delfines muerden las paredes de la alberca (como se observa en los videos) porque están deprimidos y destacó que la reforma de Ley de Vida Silvestre busca evitar estas situaciones, pero consideró que muchos animales que actualmente viven así, seguirán bajo esas mismas condiciones.

La Profepa planteó la posibilidad de la eutanasia de estos ejemplares por la situación que enfrentan en el cautiverio.

El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen, dijo en abril pasado que los delfines del Dolphin Discovery no pueden ser puestos en libertad, ya que su ritmo de vida ha sido en cautiverio y no pueden ser readaptados.

Con información de Veeleaf y Quadratín.