Matan a rescatista de perros Elvia Ramírez en Aguascalientes: ¿Qué sabemos del feminicidio?

Aunque la rescatista recibió atención especializada, debido a la grevedad de las lesiones, falleció horas más tarde. (Cuartoscuro).

Elvira Ramírez, rescatista de perros en Aguascalientes, fue asesinada en su casa, informó Quadratín Chihuahua. El principal sispechoso es su esposo.

Presuntamente la pareja de Elvia incendió su casa mientras ella dormía en San Tadeo, donde había al menos 60 perros.

Se detalla que el feminicidio habría ocurrido durante la madrugada el lunes 27 de julio. Los bomberos y la Cruz Roja acudieron al lugar tras las llamadas de emergencia.

El agresor fue Pedro ‘N’ y Elvia sufrió graves quemaduras se segundo y tercer grado en el 90 por ciento del cuerpo, según Protección Civil.

“Exigimos a las autoridades de Aguascalientes que este cobarde crimen no quede impune , y hacemos un llamado urgente a la sociedad, medios y rescatistas para reubicar a sus peluditos”, publicó la página de Facebook, Huellitas Peludos.

Aunque la rescatista recibió atención especializada, debido a la grevedad de las lesiones, falleció horas más tarde.

Antes del ataque, Elvia tuvo una discusión con su pareja y le pidió que se fuera de casa y los familiares de ella apuntan a que Pedro ‘N’ tenía actitudes violentas y adicciones.

Sheinbaum propone ley contra el feminicidio: ¿De qué va?

La iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio propone homologar los protocolos de investigación y las sanciones por este delito en las 32 entidades federativas.

En esta nueva legislación se imponen sanciones severas, incluso en el grado de tentativa, y se incluyen 19 agravantes.

Establece los derechos de las víctimas directas e indirectas y se propone investigar como posible feminicidio y con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una mujer.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, afirmó Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ del 15 de julio.