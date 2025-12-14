Identifican a 6 cárteles como los extorsionadores de limoneros y aguacateros de Michoacán

Elementos federales han sido desplegados en los municipios productores de limón y aguacate de Michoacán. (FOTO: GALO CAÑAS/CURTOSCURO.COM)

Los productores limoneros y aguacateros de Michoacán enfrentan, desde hace varios años, el acoso del crimen organizado, del que son blanco de extorsiones y la comisión de otros delitos, lo que ha afectado a una de las actividades agrícolas más importantes del país.

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que seis cárteles del crimen organizado han sido identificados como aquellos que afectan a los limoneros y aguacateros de Michoacán.

“Los grupos delincuenciales que operan en las zonas de producción de limones y aguacate son el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Blancos de Troya por lo que se refiere a la producción de limones, el grupo Independiente La Quiringua, en el sector aguacatero y Caballeros Templarios”, reveló el secretario de la Defensa en una conferencia de prensa.

Operativos contra la extorsión en Michoacán

El general secretario explicó que para el combate al delito de extorsión en Michoacán se mantiene un despliegue de seis fuerzas de tarea en los municipios detectados con mayor incidencia, y que son prioritarios por la producción de limón.

Se trata de los municipios de Buenavista, Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán, en los que se encuentran desplegados 879 elementos, además de dos helicópteros y dos células de inteligencia.

Fuerzas federales reforzaron la seguridad en las zonas de alta producción limonera y aguacatera de Michoacán. (FOTO: GALO CAÑAS/CURTOSCURO.COM) (Galo Cañas Rodríguez)

Protección a los aguacateros de Michoacán

En lo que refiere a la situación de los productores aguacateros, el titular de la Defensa refirió que son 820 efectivos enviados a los 14 municipios en los que se encuentran 66 empacadoras de aguacate.

Asimismo, el general Trevilla informó que desde el 10 de noviembre es aplicado el Plan Paricutín, cuyas acciones han derivado en 208 personas detenidas, 83 armas de fuego aseguradas, 8,866 mil cartuchos, 180 vehículos, 126 artefactos explosivos asegurados y 11 campamentos desmantelados.

Destaca que de todos los artículos asegurados a los grupos del crimen organizado, el 80 por ciento corresponde a aquellos que operan dentro de los municipios de producción limonera y aguacatera.