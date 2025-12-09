Nueva cacería contra policías en Michoacán: Emboscan a agentes en Apatzingán

En Apatzingán, Michoacán emboscan a una patrulla de la Policía Municipal; el saldo es de dos oficiales lesionados, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en sus redes sociales.

“En Apatzingán reforzamos las acciones de seguridad, luego de que dos agentes de la Policía Municipal fueran lesionados por impactos de armas de fuego mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato”, refiere el mensaje oficial.

En respuesta a este nuevo atentado en contra de las fuerzas del orden, informaron de un nuevo despliegue en Tierra Caliente.

En la zona se mantienen un fuerte dispositivo interinstitucional para localizar a los responsables de este hecho. Los agentes policiales lesionados fueron hospitalizados y se encuentran estables.

Narcos acechan a policías en Michoacán

Esta es la segunda presión en contra de autoridades del orden público, el más reciente aconteció en el municipio de Coahuayana, dónde agredieron a la Policía Comunitaria haciendo explotar una camioneta y del que resultaron seis personas fallecidas y 12 seleccionadas.

Este martes 9 de diciembre, el titular de la SSP Omar García Harfuch detalló que se trató de un hecho por la pugna entre Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

En Michoacán, el crimen ha escalado en sus objetivos. El pasado 1 de noviembre fue asesinado el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. De acuerdo con las autoridades, la célula delictiva de Los Erre, vinculada al CJNG, estaría detrás del crimen.

Los Erre es una célula criminal vinculada al CJNG y liderada por los hermanos Ramón Álvarez Ayala alias “R-1”, Rafael Álvarez Ayala alias “R-2” y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

El funcionario destacó la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del crimen, quien “coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada”.

