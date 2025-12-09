Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de diciembre: Síguela aquí en vivo

¿México no cumplió con su parte del Tratado de Aguas con Estados Unidos? La mandataria Claudia Sheinbaum podría referirse a la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien amenazó al gobierno de México con un arancel del 5 por ciento para dar más agua a Texas.

Además, la presidenta prometió que este martes se presentarían los resultados del Gabinete de Seguridad y el Plan Michoacán, aunque se desconoce si la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, participará en la conferencia de prensa para explicar el avance de algunos de los casos pendientes.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 8 de diciembre?

En la conferencia de prensa pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció más detalles sobre el primer encuentro entre los tres mandatarios durante el sorteo de la FIFA por la Copa del Mundo 2026 que tuvo lugar el 5 de diciembre.

“Hablamos sobre el sorteo de la FIFA que estaba ocurriendo, que cuáles eran los deportes más importantes en cada país. El presidente Trump no sabía tanto de futbol, entonces preguntaba, este equipo es bueno o no tan bueno”, explicó sobre cómo se vivió aquel día.

A la par compartió detalles sobre los temas que discutieron el viernes en su reunión a puerta cerrada, donde estaba previsto que discutirían temas comerciales, pero se enfocó en la oportunidad que traerá el evento deportivo a las tres naciones.