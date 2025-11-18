Operativo Pez Vela 2025: Detienen a 54 personas relacionadas con diversos delitos en Colima

La Secretaría de Marina (Semar) anunció este martes 18 de noviembre la detención de 54 individuos ‘infractores de la ley’ en Colima, a los que les incautaron armamento, municiones, droga, vehículos e inmuebles.

En un comunicado, la Semar precisó que los más de cincuenta detenidos, ya en disposición de las autoridades, fueron sorprendidos en distintos municipios de Colima durante los recorridos de vigilancia implementados como parte de la Estrategia de Seguridad ‘Pez Vela 2025’, que busca reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana en el estado.

En el operativo se incautaron, entre otros, armas cortas, blancas y artesanales, un cargador y cartuchos, así como dosis de distintos tipos de droga, inmuebles y vehículos.

El operativo fue posible gracias a la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo, uno de los municipios en los que se llevaron a cabo las detenciones.

La Secretaría de Marina reivindicó su labor para “fortalecer la paz, la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas”, al trabajar con “disciplina, profesionalismo y respeto a los derechos humanos”.

Desde febrero pasado, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a más de 9,000 personas y ha confiscado casi 110 toneladas de droga, entre ellas 494 kilogramos de fentanilo.

Resultados en Michoacán

Autoridades detuvieron a doce personas y aseguraron armas de fuego y drogas en Michoacán como parte de las acciones del plan de seguridad que presentó la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum, por la ola de inseguridad que padece la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que estas detenciones y decomisos se realizaron en diferentes eventos del 14 al 16 de noviembre a lo largo de diez municipios.

La SSPC precisó que derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se detuvo a doce personas, se aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores.

Y también siete vehículos -dos de ellos con blindaje artesanal- tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de marihuana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y diverso equipo táctico.

La dependencia enlistó los municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo como los territorios en los que se ejecutaron estos operativos.