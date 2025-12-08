Explosión de coche bomba siembra caos en Michoacán: Auto fue trasladado desde Colima hasta Coahuayana

El pasado 6 de diciembre, se registró un ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria, el cual dejó cinco personas muertas y doce heridas, así lo confirmo la FGR. La fiscalía anunció que se inició una investigación para determinar su el ataque fue obra del crimen organizado que impera en la zona. La explosión provocó severos daños en al menos diez inmuebles, varios locales comerciales, así como una decena de vehículos que se encontraban estacionado en la zona. (FOTO: CUARTOSCURO)

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, el terror se ha hecho presente una vez más en Michoacán, con la explosión de un coche bomba en las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

Las autoridades municipales denunciaron un atentado con un coche bomba a fuera de sus instalaciones que dejó al menos seis muertos.

El estado, uno de los más violentos en el país, busca respuestas tas la barbarie, sin que hasta el momento ningún cártel haya sido vinculado al hecho.

Cronología de la explosión de un coche bomba en Coahuayana

Este domingo, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña y el secretario de Gobernación, explicaron que la explosión ocurrió el sábado 6 de diciembre a las 11:40 horas, en la avenida Rayón, en el centro de la localidad.

El fiscal reportó seis víctimas, de las cuales, tres pertenecían a la Policía Comunitaria de Coahuayana; además entre los fallecidos estaría quien conducía el vehículo donde se transportaban los explosivos.

Apuntó además que siete personas resultaron lesionadas, seis de ellas ya atendidas en hospitales locales y una más hospitalizada en el IMSS de Morelia.

Las personas heridas y están siendo atendidas en hospitales locales y una más hospitalizada en el IMSS de Morelia.

Coche bomba fue trasladado de Colima a Coahuayana

Los primeros peritajes se contabilizaron 12 vehículos dañados y, se determinó mediante cámaras y seguimiento, que el auto involucrado ingresó desde el estado de Colima.

En la zona, dijo, trabajan alrededor de 30 especialistas dedicados a la recolección de indicios.

Torres Piña informó también que se ha mantenido comunicación con la fiscal de la República, Ernestina Godoy y coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y afirmó que conforme avancen las investigaciones se dará nueva información de manera puntual.