Broxel y Google Cloud impulsan la infraestructura financiera de LATAM en la tercera edición del torneo de golf “Invitational 26”

Broxel, la empresa líder en tecnología transaccional, y Google Cloud fortalecen su alianza estratégica con la celebración del Broxel & Google Cloud Invitational 2026, un torneo de golf que se realizará el próximo 8 de junio en el emblemático Club de Golf Chapultepec y que reunirá a líderes empresariales, directivos y especialistas del sector tecnológico y financiero de América Latina.

El encuentro se ha consolidado como una plataforma de networking corporativo y análisis estratégico donde convergen innovación, liderazgo y visión de negocio. En esta edición, el foco estará centrado en cómo la integración entre la infraestructura tecnológica de Google Cloud y las soluciones transaccionales de Broxel está transformando la manera en que las compañías operan y escalan en un entorno cada vez más digitalizado.

La colaboración entre ambas compañías ha permitido desarrollar una infraestructura con capacidad para procesar millones de transacciones con altos niveles de eficiencia, resiliencia y seguridad. Gracias a la integración de herramientas avanzadas de procesamiento de datos e Inteligencia Artificial, las empresas que forman parte del ecosistema de Broxel pueden optimizar operaciones en tiempo real y responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado.

Durante el Invitational 2026 se abordarán tres ejes que actualmente marcan la competitividad empresarial en la región.

1. Tecnología financiera de siguiente generación: cómo la nube de Google Cloud potencia la seguridad transaccional y la prevención de fraudes.

2. Escalabilidad regional: el impacto de soluciones tecnológicas ágiles para la expansión de empresas en América Latina.

3. Liderazgo y colaboración: el fortalecimiento de redes de negocio entre los sectores más dinámicos de la economía.

Finalmente, el evento pondrá sobre la mesa la relevancia del liderazgo colaborativo y el fortalecimiento de redes de negocio entre industrias estratégicas.

“La estrecha colaboración con Google Cloud es el motor que permite a Broxel ofrecer una propuesta de valor única en la región. No solo estamos hablando de tecnología, sino de la creación de un nuevo estándar de confianza y potencia para el sector financiero corporativo”, comentaron voceros de la organización.

Con la realización del Broxel & Google Cloud Invitational 2026, ambas compañías buscan reafirmar su posición como impulsores de la infraestructura financiera moderna en América Latina, combinando innovación tecnológica, análisis de datos y visión estratégica para fortalecer la competitividad empresarial de la región.