Asesinato de Carlos Manzo: Estos son los delitos por los que el ‘R1′, líder del CJNG, quedará en prisión

Un juez federal dictó prisión preventiva contra "R1" por delitos de portación de armas y drogas. Revisa todos los detalles del operativo en Jalisco. (FGR).

Un juez federal de Control y Oralidad dictó prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Jesús “N”, alias “El Chuy”, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en la modalidad de venta, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las autoridades, “R1”, identificado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido junto con “El Chuy” cuando ambos circulaban en un vehículo blanco por la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

La captura se llevó a cabo durante un operativo coordinado por instituciones federales de seguridad, con apoyo de elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Según el reporte oficial, los agentes fueron agredidos por los presuntos delincuentes.

El personal oficial repelió la agresión, y en el enfrentamiento murió Sergio Antonio “N”, apodado ‘El Tohui’, también cercano al líder del grupo denominado “Los Rs”, identificado como su escolta.

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", presunto líder de "Los Rs" del CJNG, y a su colaborador "El Chuy". (FGR)

Autoridades señalan al ‘R1′ por el homicidio de Carlos Manzo

Las autoridades federales señalan a Ramón Ángel Álvarez Ayala como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. De acuerdo a las declaraciones de los detenidos, el ataque fue una represalia por sus campañas contra el narcotráfico.

La Fiscalía también lo investiga por su presunta participación como autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025. La indagatoria sostiene que uno de sus hijos habría mantenido una relación sentimental con la creadora de contenido y que, presuntamente, ordenó su asesinato.

De acuerdo con las investigaciones, la facción denominada “Los Rs” operaba una red de extorsiones y cobro de piso contra productores de limón, aguacate y ganaderos en Michoacán, además de presuntamente coaccionar a servidores públicos.

Ramón Ángel "N", alias "R1", y Jesús "N", alias "El Chuy", fueron detenidos en un operativo en Atotonilco, El Alto, Jalisco. (FGR).

Ramón Ángel ya había sido capturado por el Ejército en 2012 y sentenciado a 20 años de prisión, pero en noviembre de 2022 una jueza federal ordenó su libertad absoluta durante un fin de semana. Al salir de prisión, retomó el control delictivo en la región de Tierra Caliente, en los límites de Jalisco y Michoacán.

Las autoridades lo identifican como un operador histórico del CJNG y le atribuyen una relación cercana con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de esa organización criminal.

Fuentes de seguridad consultadas señalaron que existe la posibilidad de que la estructura de “Los Rs” sea absorbida por “Los Deltas”, una facción del CJNG encabezada por Juan Carlos Valencia González, que mantiene presencia en la misma zona de influencia entre Jalisco y Michoacán. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente.