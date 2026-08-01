Morena se deslinda de Roldán Álvarez Ayala, hermano de ‘El R1′, vinculado al asesinato de Carlos Manzo

Morena destacó que en su organización política no se incubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades. (Cuenta de X de Morena).

Morena informó que Roldán Álvarez Ayala fue expulsado del partido político en noviembre del 2025, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El Comité Ejecutivo Nacional de la organización lo informó luego de que se detuviera a Ramón Ángel Álvarez, ‘el R1’, autor intelectual del crimen.

“Morena reitera que se distancia categóricamente y rechaza que el individuo ahora detenido sea o haya sido miembro del Partido, ya que no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”, detalló en la red social X.

En el posicionamiento compartido sentenció que en Morena no se incubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades.

“Desde noviembre del 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, y señaló las prácticas de impunidad que todavía persisten en el aparato judicial heredado por el viejo régimen”, recordó Morena.

¿De qué se le acusa a Ramón Ángel Álvarez, ‘el R1’?

Ramón Ángel “N” es señalado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas entre las más violentasy vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades federales vinculan a esta célula con actividades ilícitas como extorsión, homicidios y tráfico de drogas.

De acuerdo con la SSPC, las operaciones de “Los Rs” afectan directamente a productores, empresarios y familias de distintas regiones de Michoacán, donde la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad.

“El R1” es identificado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló que la captura se logró tras meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Con la captura de “R1” suman ya 31 personas detenidas relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan.