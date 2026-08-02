SSC-CDMX explica qué pasó en presunta agresión a árbitros del Cruz Azul vs Atlante: ‘Iba en sentido contrario’

La SSC de la CDMX compartió un comunicado sobre la presunta agresión en contra de un árbitro de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro/Chat GPT)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México compartió un comunicado luego de que se difundiera un video en el que presuntamente policías de Tránsito agreden e intimidan a un árbitro de la Liga MX que participó en el partido del Cruz Azul y el Club Atlante, disputado en el Estadio Banorte.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió al término del encuentro cuando los oficiales detuvieron un vehículo en el que viajaban integrantes del cuerpo arbitral, luego de que el conductor presuntamente intentó circular en sentido contrario para evitar la carga vehicular registrada en la zona.

El video del hecho comenzó a circular en redes sociales, donde surgieron versiones que señalaban que los árbitros fueron intimidados e incluso amenazados con un arma de fuego; sin embargo, hasta el momento esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El árbitro presuntamente agredido participó en el partido de Cruz Azul vs. Atlante. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo la SSC sobre la presunta agresión de policías de Tránsito contra un árbitro en la CDMX?

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaban un operativo de movilidad tras el partido entre Cruz Azul y el Club Atlante cuando detectaron un automóvil rojo, identificado como un taxi por aplicación.

“Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito que realizaban el operativo de movilidad al término del partido de futbol, tuvieron contacto con un auto color rojo identificado como taxi por aplicación; tras tratar de circular en sentido contrario, los uniformados le impidieron el paso y se le hizo la indicación de la ruta correcta”, informó la SSC.

Según la dependencia, el conductor reaccionó con molestia y agredió verbalmente a los oficiales antes de continuar su marcha. Minutos después, el vehículo volvió a intentar incorporarse en sentido contrario, por lo que fue detenido nuevamente.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con la versión oficial, los ocupantes descendieron de la unidad y se identificaron como integrantes del cuerpo arbitral.

“Se le detuvo nuevamente y hasta ese momento los tripulantes del vehículo descendieron y se identificaron como árbitros; tras corroborar su identidad con las autoridades del Estadio, nuevamente subieron a la unidad y se retiraron del sitio”, agregó la Secretaría.

La SSC también señaló que para el encuentro entre Cruz Azul y Atlante no existió una solicitud formal para brindar acompañamiento al equipo arbitral una vez concluido el partido perteneciente al Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo fue la presunta agresión de policías contra un árbitro en la CDMX?

La polémica surgió después de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a varios elementos de Tránsito rodeando el vehículo en el que viajaba Héctor Salvador Solorio y otros integrantes del cuerpo arbitral al salir del Estadio Banorte.

En la grabación se aprecia una discusión entre los oficiales y los ocupantes del automóvil, mientras uno de los silbantes intenta explicar su situación. Tras la difusión del material, comenzaron a circular versiones que aseguraban que los uniformados habrían intimidado a los silbantes e incluso los amenazaron con un arma de fuego.

Hasta el momento, la SSC no ha confirmado esas acusaciones y sostiene que la intervención ocurrió porque el conductor del vehículo incurrió en una infracción al intentar circular en sentido contrario para evitar el congestionamiento vial generado tras el encuentro.

Por ahora, tampoco la Comisión de Árbitros ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.