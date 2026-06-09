¡Sobredosis de futbol! Torneo Apertura 2026 arranca antes de la final del Mundial: Fechas, clásicos y más

Listo el calendario del Apertura 2026 de Liga MX. Estas son las fechas claves del torneo. (Foto: Shutterstock/Liga MX)

La Liga MX dio a conocer el calendario del torneo Apertura 2026, certamen que arranca en julio, justo el mismo fin de semana que concluye la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y termina en diciembre con la disputa de la final del futbol mexicano.

Después de las 17 jornadas de la fase regular, se juega la Liguilla que a finales de noviembre, además, en la última junta de dueños se acordó que se mantiene la eliminación del Play-In en la Liga MX. Los encuentros de Campeones Cup, Leagues Cup y Campeón de Campeones no afecta las jornadas.

El defensor del título es Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, quien sumó la décima estrella en su historia.

Cruz Azul es el campeón defensor de la Liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 de la Liga MX?

El nuevo torneo del futbol mexicano comienza oficialmente el jueves 16 de julio con un partido del Atlante, equipo de la Liga MX que toma el lugar de Mazatlán.

La jornada 1 cierra con un encuentro entre el Querétaro y el Club América el sábado 18 de julio. El 19, fecha de la final del Mundial 2026 no está programado ningún encuentro.

Estos son los partidos de la J1 del Apertura 2026 de Liga MX:

Necaxa vs. Atlante: Jueves 16 de julio a las 7:00 p.m.

Tijuana vs. Tigres: Jueves 16 de julio a las 9:00 p.m.

San Luis vs. Cruz Azul: Viernes 17 de julio a las 7:00 p.m.

León vs. Atlas: Viernes 17 de julio a las 7:00 p.m.

Juárez vs. Querétaro: Viernes 17 de julio a las 9:00 p.m.

Pumas vs. Pachuca: Sábado 18 de julio a las 5:00 p.m.

Chivas vs. Toluca: Sábado 18 de julio a las 7:00 p.m.

Monterrey vs. Santos: Sábado 18 de julio a las 7:00 p.m.

Querétaro vs. América: Sábado 18 de julio a las 9:00 p.m.

¿Cuándo son los clásicos para el Apertura 2026 de Liga MX?

Uno de los aspectos más esperados por los aficionados es conocer las fechas de los principales clásicos del futbol mexicano.

Partidos como el América vs. Chivas, Cruz Azul vs. América, Pumas vs. América y el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres son de los encuentros más atractivos del semestre.

La Liga MX ya publicó el calendario del torneo, por lo que las fechas de estos duelos son las siguientes:

América vs. Cruz Azul (Clásico Joven): Jornada 8, sábado 12 de septiembre en el Estadio Banorte (con ‘La Máquina’ como local) con tres horarios posibles 5:00, 7:00 o 9:00 p.m.

Monterrey vs. Tigres (Clásico Regio): Jornada 8, domingo 13 de septiembre en el Estadio BBVA a las 8:00 p.m.

América vs. Chivas (Clásico Nacional): Jornada 9, sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte a las 9:00 p.m.

Pumas vs. América (Clásico Joven): Jornada 16, sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 9:00 p.m.

Jornada doble y pausas del Apertura 2026 de Liga MX

Para el Apertura 2026 de la Liga MX se cuenta con una sola jornada doble que es la 13, programada del 20 al 21 de octubre.

Y se tienen dos pausas en el torneo a consecuencia de Fechas FIFA. La primera de ellas es del 21 de septiembre al 6 de octubre.

La segunda que afecta el calendario es del 9 al 17 de noviembre.

¿Cuándo inicia la Liguilla del Apertura 2026?

Tras la disputa de las 17 jornadas del campeonato, los equipos clasificados comenzarán la fase final en busca del título.

Los cuartos de final se juegan a finales de noviembre, mientras que las semifinales se celebran durante los primeros días de diciembre. La serie por el campeonato se disputa en diciembre y, en caso de ser necesario por el calendario internacional, podría extenderse hasta después de Navidad.

Cuartos de final del Apertura 2026

Semifinales del Apertura 2026

¿Cuándo termina el Apertura 2026?

El torneo Apertura 2026 tiene previsto concluir en diciembre, cuando se dispute la serie por el campeonato y se conozca al sucesor del Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX.

La fase regular finalizará en noviembre y posteriormente da paso a la Liguilla, que reune a los mejores 8 equipos del semestre en la pelea por el título.

Final del Apertura 2026

*La Liga MX dejó abierta la posibilidad de que la vuelta se dispute después de Navidad debido al calendario internacional.



