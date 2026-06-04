‘Casi me convence de seguir’: Así fueron las pláticas de Jardine con Santiago Baños antes de salir del América

André Jardine, exentrenador del América, explicó que su salida de las ‘Águilas’ fue resultado de un desgaste acumulado durante los últimos tres años y que, incluso, estuvo cerca de ser convencido para quedarse en sus conversaciones con el presidente del club, Santiago Baños.

Según relató el entrenador brasileño, tras la eliminación en cuartos de final de la Liga MX ante Pumas —serie que dejó una sensación amarga por la forma en que terminó, con un penal fallado por Henry Martín— comenzó un proceso de reflexión sobre su futuro.

“Fuimos digiriendo el partido. Después, nos dimos tiempo a pensar a futuro (...). Hay pocos clubes que tienen este tipo de exigencia, que eleva al entrenador a trabajar al límite de su capacidad en todos los sentidos. Son tres años que parecen días: te vienen los pelos blancos, un desgaste más grande de lo normal”, expresó.

Jardine aseguró que el desgaste con el plantel y la directiva llegó a un punto en el que consideró necesario analizar su continuidad, aunque dejó claro que la decisión se tomó de manera común.

¿Cómo fueron las conversaciones que llevaron a la salida de André Jardine del América?

De acuerdo con el entrenador tricampeón con América, el proceso comenzó con una conversación con Baños, a quien le compartió sus sensaciones tras los años de trabajo.

“Fue madurando. Tuve una primera conversación con Baños exponiendo un poco mis sentimientos y, de pronto, él intentó demostrarme que es normal; ha estado mucho más tiempo que yo aquí. Imagino toda la presión que vive desde que asumió (el cargo) en América”, comentó.

André Jardine fue tricampeón con América. FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Posteriormente sostuvo una reunión con el empresario Emilio Azcárraga Jean, propietario del equipo, en la que también le explicó las razones detrás de sus dudas sobre continuar al frente del proyecto.

“De igual forma, procuré apenas pasar mis sentimientos, las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza y dejamos pasar algunos días más para tomar, en conjunto, la decisión. Ahí el club comenzó a sentir lo mismo que yo: que, a lo mejor, era el mejor camino para todas las partes cerrar esta etapa”, señaló.

El DT brasileño afirmó que la decisión también buscó preservar las relaciones construidas con directivos, jugadores y aficionados, además de generar un nuevo impulso dentro del vestidor.

“Darnos una pausa en el sentido de que, para los jugadores, va a ser importante un nuevo comando, otra forma de motivar, otra forma de entrenar; los jugadores van a tener que demostrar desde el primer día, que conmigo sería imposible porque las relaciones de ahí ya están”, explicó.

Sobre su futuro, Jardine adelantó que probablemente buscará un nuevo desafío, ya sea en otro club o incluso en otra liga, aunque indicó que apenas comenzará a analizar opciones, pues no lo hizo antes durante su estadía en América según presumió.

Jardine dio los pormenores de su salida del América. [Fotografía. Cuartoscuro]

Asimismo, rechazó que su salida haya sido consecuencia de diferencias por refuerzos o fichajes. Esto, luego de que el narrador Andrés Vaca revelara que supuestamente tres semanas atrás hubo reuniones para planear la siguiente temporada y que en ellas hubo presuntos desacuerdos sobre altas y bajas que habrían influido en la ruptura.

Cuestionado sobre esa versión, Jardine negó que este tema fuera determinante, aunque reconoció que parte de los recursos del club estaban comprometidos por la remodelación del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026. También reveló que la directiva intentó convencerlo de permanecer en el cargo.

“Tanto Santiago como Emilio, su primer sentimiento era que teníamos más cosas para vivir aquí y eso casi me convence de buscar fuerzas para seguir, la verdad, pero el tiempo fue pasando y este sentimiento de que va a ser mejor para todos se transfirió un poco a los dos”, expresó. “No pasó por esto (de refuerzos), siento que para esta próxima ventana, el América va a estar más fuerte”, sentenció.