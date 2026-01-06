Emilio Azcárraga crece en Ollamani y vende una minoría de acciones de Televisa a sus CEOs, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia

La televisora precisó que la transacción está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio. (Foto: Especial)

Grupo Televisa informó a sus inversionistas que Emilio Azcárraga Jean, su principal accionista, acordó vender una parte minoritaria de sus acciones serie “A” a Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, en una operación que ajusta la estructura accionaria del grupo sin modificar el control de la compañía.

La transacción fue comunicada al mercado a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como parte de sus obligaciones de revelación de información relevante.

La operación contempla la venta de las acciones en partes iguales a ambos empresarios, quienes ya forman parte del grupo directivo.

“Los señores Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, notificaron a la Compañía que celebraron un convenio conforme al cual los señores Gómez y de Angoitia acordaron comprar al señor Azcárraga, en partes iguales, consistentes en 26,332,332,804 acciones Serie A”, detalló Grupo Televisa.

Con base en el precio de cierre de la acción de Televisa, que este martes cotizó en 10.73 pesos, el paquete accionario tiene un valor aproximado de 1,926 millones de pesos, equivalentes a unos 108 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos presentados a inversionistas.

Transacción de Televisa en espera de aprobación

La televisora precisó que la transacción está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio, por lo que su conclusión dependerá del visto bueno regulatorio. Una vez cumplido este requisito, se reflejará formalmente el nuevo reparto de participaciones.

“El cierre de la transacción antes mencionada está sujeto al cumplimiento de condiciones y aprobaciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio”, agregó el gigante de contenidos mexicano.

En un comunicado previo, del 2 de enero, también a Bolsa, otra empresa en la que participan Emilio Azcárraga, Grupo Ollamani —propietaria del Club América, del Estadio Banorte, editorial O-Media y Play City— dio a conocer que el propio Emilio Azcárraga había adquirido acciones, propiedad de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, según confirmaron voceros de la empresa.

¿Qué significa la venta de acciones de Azcárraga?

Es decir, como resultado de las transacciones realizadas en Grupo Televisa y en Ollamani, Emilio Azcárraga consolida su tenencia accionaria en Ollamani a cerca de 38 por ciento, al mismo tiempo que mantiene el control de Grupo Televisa. Tras la operación, confirmada por fuentes de la empresa de telecomunicaciones y entretenimiento, Emilio Azcárraga Jean conservará una participación cercana al 24 por ciento en la Serie “A” de acciones, mientras que Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez contarán, cada uno, con una tenencia de 11 por ciento de esa misma serie accionaria.

Cabe recordar que la estructura accionaria de Grupo Televisa incluye también a inversionistas como Dodge & Cox, Fintech Holdings —de David Martínez— y BlackRock, lo que refleja un perfil diversificado de capital.

A ellos se suma Eduardo Tricio Haro, quien en octubre de 2025 adquirió el 7.2 por ciento del capital de la empresa, reforzando la base de accionistas relevantes en una de las compañías de medios y telecomunicaciones más grandes del país.