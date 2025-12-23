Ollamani y General Atlantic se alían para impulsar Club América y al Estadio Banorte

La alianza tiene como objetivo potenciar la administración, modernización y expansión de los activos del grupo. (FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM)

Ollamani anunció una alianza estratégica con General Atlantic, una firma global de inversión, para acelerar el crecimiento y la innovación del Club América, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes, agrupados bajo la nueva entidad Grupo Águilas.

A través de un comunicado, Ollamani informó que este acuerdo valora al grupo en 490 millones de dólares, y la alianza establece que Ollamani mantendrá una participación mayoritaria del 51 por ciento, mientras que General Atlantic tomará el 49 por ciento restante.

Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como presidente ejecutivo de Grupo Águilas, asegurando la continuidad en la visión estratégica del club y el estadio.

“Esta nueva alianza nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento, mientras expandimos nuestro alcance y proporcionamos experiencias inolvidables para los fans en México y el extranjero”, señaló Azcárraga en el comunicado.

La alianza tiene como objetivo potenciar la administración, modernización y expansión de los activos del grupo. El Club América, fundado en 1916 y con más de 40 títulos nacionales e internacionales, cuenta con una de las mayores aficiones de México y Estados Unidos. En tanto, el Estadio Banorte, que será sede del partido inaugural del Mundial de la FIFA 2026, se encuentra en un proceso de modernización integral, enfocado en mejorar la experiencia de los aficionados, ampliar las áreas de hospitalidad y fortalecer su infraestructura tecnológica y de sostenibilidad.

General Atlantic, que ha invertido cerca de 3 mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas desde 2015, aportará su experiencia en apoyar empresas de alto crecimiento, mientras que Kraft Analytics Group (KAGR) se unirá a la alianza para implementar herramientas de análisis y mejorar la vinculación con los aficionados.

“La asociación permitirá explorar nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado dinámico y con gran potencial internacional”, dijo Luis Cervantes, director general de General Atlantic en México.

Los recursos que reciba Ollamani como parte de la transacción serán utilizados para distribuir valor a sus accionistas, conforme a los requisitos legales y corporativos aplicables. Adicionalmente, la modernización del Estadio Banorte incluye un contrato multianual de derechos de nombre con Banorte, reforzando la plataforma comercial del recinto.

El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la asamblea general de accionistas de Ollamani, quienes ya han manifestado su respaldo al acuerdo.

Con esta alianza, Ollamani busca revolucionar el mercado del deporte y entretenimiento, impulsando al Club América y al Estadio Banorte como referentes globales en innovación, sostenibilidad y experiencia de los aficionados.