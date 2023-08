‘Habla con rencor hacia México’: Santiago Baños, presidente del América, responde a ‘Tata’ Martino

Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, considera inapropiado que el entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino haya criticado a los clubes mexicanos por quejarse de la Leagues Cup ya que hace no mucho trabajó en México.

La Leagues Cup causó reclamaciones la semana pasada por parte de aficionados y clubes de la Liga MX, principalmente de las ‘Águilas’ luego de quedar eliminadas en octavos de final ante Nashville por un polémico penal repetido.

José Antonio Noriega, presidente deportivo de los Rayados de Monterrey, también se quejó de los largos viajes que ha hecho el equipo de un partido a otro en Estados Unidos durante el torneo.

¿Qué dijo ‘Tata’ Martino de los clubes mexicanos?

El exentrenador de la Selección Mexicana culpó a los directivos y clubes de la Liga MX por aceptar las condiciones de la Leagues Cup antes del torneo y después quejarse de las mismas.

“Fue la Concacaf la que organizó el torneo con la MLS y la Liga MX, vieron cómo iba a ser, cuánto dinero iban a ganar y cómo era el negocio. El negocio les gusta a todos y después vienen las protestas.

El negocio se cerró, te gustó cómo era el calendario, aceptaste jugar todo en Estados Unidos y que tienes que viajar mucho más, por lógica de jugar de visitante. Cuando aceptas todo eso, ahora no tienes lugar para los reclamos”, comentó ´Tata’ Martino en una conferencia de prensa.

Gerardo Martino (FOTO: Cuartoscuro)

Esto le contestó Santiago Baños a ‘Tata’ Martino

El presidente deportivo del Club América considera incorrectos los comentarios del director técnico del Inter Miami ya que hace unos meses trabajaba para el futbol mexicano y parece estar resentido, además no bien informado sobre cómo se planeó la Leagues Cup.

“Se me hace lamentable que el ‘Tata’ se ponga a hablar en contra de los equipos mexicanos, estuvo mucho tiempo acá; lleva un mes (con el Inter Miami de la MLS), no sabe ni cómo se formó el torneo y hablar desde la ignorancia es peligroso”, dijo Baños a TUDN.

“Él no sabe lo que están viviendo los equipos mexicanos. Habla con un poco de resentimiento y rencor hacia México después de haber hecho el peor papel en la historia de los Mundiales con la Selección y por eso lo siento con un poco de rencor al país y la gente por cómo terminó su ciclo”, añadió el directivo de los azulcremas.

¿Por qué la Leagues Cup no se juega en México?

Santiago Baños también explicó que no es viable disputar la Leagues Cup en México, o al menos no todos los partidos, ya que algunas personas no podrían asistir a los estadios debido a los horarios y a los precios de los boletos.

“No se puede jugar aquí en México, a menos de que una final o semifinal pueda ser traída aquí, pero financieramente el torneo no es viable para venir a México porque un martes a las 7 de la noche no funciona”, dijo el dirigente del América.

El Inter Miami enfrentará este martes en semifinales al Philadelphia Union y si gana, podría disputar la final ante Rayados de Monterrey, que buscará su pase ante SC Nashville.